《40・50代の脱マンネリヘア》こりゃこなれる！！ 大人こそ試したい♡【今っぽウルフ】

流行のレイヤーで作るウルフヘアは、手軽にこなれる大人世代の味方！ 即今っぽい雰囲気をまとえるかも。マンネリヘアから脱却したい40・50代女性にもおすすめです。新鮮さを求めているなら、次回ぜひ試してみて。

初挑戦なら控えめから

毛先3cm程度を軽くした控えめなプチウルフ。レイヤーの位置が低いため、初めてでも無理なく楽しめそうです。@kitadani_koujiroさんが「多毛で広がってヘアスタイルを楽しめていない方の参考になれば」とコメントしているように、程よくボリュームを抑えたい人にもピッタリ。レイヤーで軽さが出たぶん、トップやサイドはふわっと豊かに見えます。

冬の装いと好相性

たっぷりレイヤーを入れて襟足のボリュームを落とすと、シャープな印象に。とはいえ明るいオリーブベージュにカラーリングしているため、立体感は損ないません。白髪とも馴染みやすく、赤みも抑えられそうです。シルエット・カラーともに軽やかで、厚みのある冬服とバランスが取りやすくなるかも。

冬カラーで透明感アップ

落ち着いたローレイヤーを選んでも、毛先を外ハネにすると動きがついて若々しく見えます。カラーは、地毛のようにナチュラルなラベンダーブラウン。ダークトーンでもスッキリした透明感を楽しめます。サイドの柔らかい丸みは、内側にある顔を小さく見せてくれそう。

ハイライトで立体感アップ

ミディアムレングスに対して、リップラインあたりからやや高めにレイヤーを入れています。ウエイトが下がらないため、キュッとリフトアップしたような印象に。細く入れたハイライトは、白髪ぼかしやレイヤーの立体感を引き立てる役割も果たす優れものです。

