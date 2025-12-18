【ビームス】のレーベルで見つける、この冬要マークなアウター

30を超すレーベルやブランドを展開する【ビームス】。その中から、FTN読者に人気の高い【デミルクス ビームス】【レイ ビームス】【ビームス ボーイ】から、人気のアウターをチェック。それぞれのレーベルの個性が出たデザインばかりです。

【デミルクス ビームス】カジュアルでもきれい見えするブルゾン

「オーバースタンドブルゾン.M」\35,200【リー×デミルクス ビームス】

秋～春の3シーズン頼れるブルゾンは、顔周りがすっきり見える、高めのスタンドカラーとテントシルエットがポイント。ゆったりとしたアームホールで、厚手のニットとも合わせやすいサイズ感です。裾のドローコードは内側のテープで留められ、コードが見えないすっきりした着こなしも可能。袖口は3段階で調整ができ、好みのシルエットにアレンジできます。シャカシャカ音のないソフトな素材でスポーティすぎず、きれい見えする撥水性のあるマットなストレッチポリエステルを採用。裏地はフリース素材で軽い着心地ながら防寒性も備えています。手洗い可。

【レイ ビームス】表情のある毛足の長いファーを使ったカジュアルジャケット

「【別注】ファー ジャケット」\26,400【ペニーズ×レイ ビームス】

首元まで暖かく包み込むスタンドカラーでスタイリッシュな着こなしができるファージャケット。毛足の長いフェイクファーを使用し、ボリューム感がありながらも着丈は短めで、ボトムスを選ばない絶妙なバランス。【レイ ビームス】だけの別注デザインです。

【ビームス ボーイ】プリントにこだわった大人のためのミリタリージャケット

「【別注】ヘリンボーン カモ ジャケット」\39,600【バズリクソンズ】

高密度で強度のあるヘリンボーンツイルに迷彩柄が表裏両面にプリントされ、奥行きのある独特の風合いを実現。前立て裏のガスフラップや大容量の縦長マチ付きポケット、二重仕様の肘など、本格的なミリタリーディテールを備えています。

【デミルクス ビームス】【レイ ビームス】【ビームス ボーイ】、あなたはどのデザインがお好みですか？

※価格はすべて税込みです