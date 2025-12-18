こういうの探してたーーッッ！！（喜）【3COINS】おうちが華やぐ「お正月グッズ」

新しい年を華やかな気分で迎えられそうな「お正月グッズ」が【3COINS（スリーコインズ）】にお目見え中。今回は、気軽に飾れるアイテムをピックアップ。価格もリーズナブルなので、ぜひ完売前にゲットして。

壁に掛けるだけで華やか！ 椿のタペストリー

干支や年表記がなく翌年も使える「タペストリー」\330（税込）。椿の花があしらわれた品のあるデザインで、1月7日の松の内が過ぎても飾っておけそうです。縦30cm × 横30cmと大きすぎないほどよいサイズ。クルクルと巻くだけでコンパクトになり、収納場所に困らないのもポイントです。

撮影時の小道具にも！ お正月フラワー

紅白の花餅風素材が可愛らしい「フェイクフラワー」\330（税込）。別売りの梅・千両・南天・松・菊・胡蝶蘭などのフェイクフラワーと組み合わせて飾れば、さらにお部屋が華やかになりそうです。リアルに見えるのにお手入れ要らずなのも魅力。お正月料理を撮影する際の小道具としても使えるかも。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A