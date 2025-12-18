「なぜ時間はあっという間に過ぎるのか？」を科学者が解説
12月に入りクリスマスや大みそかが目前に迫ってくると、「この前まで夏だと思っていたのに……」と時間が流れる速さに恐怖する人もいるはず。「一体なぜ時間があっという間に過ぎてしまうのか？」という疑問について、クイーンズランド工科大学の認知神経科学者であるヒンゼ・ホーゲンドールン教授が解説しました。
Why is time going so fast and how do I slow it down?
人々が色や音、味、痛みなどを知覚する時は、目に入る光の波長、耳に入る音波の周波数、口や鼻に飛び込んでくる化学物質、皮膚に対する物体の圧力などを体内の感覚器官が感知します。
これに対し、時間には「感覚器官が感知できる何か」は存在せず、脳が検出できるような「粒子」や「化学物質」もありません。そのため、実際のところ脳は時間を知覚しているのではなく、さまざまな変化を追跡することで「推測」しているにすぎないとホーゲンドールン氏は述べています。
しかし、脳には時間を計測する一定の目盛りのようなものはありません。そこで、時間を推測するために「どんなイベントが起こったのか」を思い出して、「それらのイベントにはどれほどの時間がかかったのか」を考えて合計しています。その結果、刺激的なイベントが続くと、時間はより長く感じられるようになるそうです。
2006年の研究では、短時間見せられた「点滅する画像」は同じ時間見せられた「静止した画像」と比較して、より長い時間見せられたように感じることがわかっています。被験者が31mの高さから保護ネットに落下した2007年の研究では、他人が落下するのを見た場合と比較して、自分が落下した場合は3分の1以上も時間を長く感じることが報告されています。
ホーゲンドールン氏は、「直接的な体験による強烈な興奮は注意力を増幅させ、それによりイベントが展開するにつれて、脳が濃密で豊かな記憶を保存するようになります。 後からイベント中にどれほどの時間が経過したのかを推定する必要が生じた場合、展開したイベントの異常に濃密な記憶のせいで、脳は経過した時間を過大評価してしまうのです」と述べました。
また、時間について話す際には、「現時点から振り返った時間」と「まさに今体験している時間」を切り分けて考えることも重要です。たとえば、病院の待ち時間は非常に長く感じられますが、後から振り返った際に「あんなこともあった」と思い出すことはめったにありません。
ホーゲンドールン氏は、「物語の鍵となるのは、どれだけのイベントが起こっているのか、具体的には何に注意を払っているのかということです。時間そのものに注意を払えば払うほど、時間はゆっくりと過ぎていくように感じられます」と述べています。
「楽しい時間はあっという間に過ぎる」とよく言われますが、たとえ楽しいことではなくても、時間を忘れて集中していれば時間はあっという間に過ぎていきます。しかし、5分間だけでも「時計をじっと見つめること」を強制されれば、退屈でたまらないと感じる人が多いはずです。
「現時点から振り返った時間」と「まさに今体験している時間」の断絶は、年齢を重ねるにつれて増幅される傾向があります。若い頃は「学校に行く」「恋人を作る」「就職する」といったイベントすべてが新しく、それらは豊かな記憶となって蓄積され、後から振り返って「あれだけいろいろなイベントがあったのだから、長い時間が経過したに違いない」と感じられます。
しかし、年を重ねるにつれて「家事をする」「仕事をする」「子どもを習い事に連れて行く」といった行為がルーチン化され、新鮮さや面白みを感じることができなくなります。その結果、日々のルーチン化されたイベントそのものは退屈で時間が遅く過ぎるように感じられますが、後から振り返っても鮮明に残るような記憶はなく、「あっという間に時間が過ぎてしまった」と感じることになるわけです。
仮に「時間の流れを遅く感じたい」のであれば退屈するだけでOKですが、それだけでは人生の満足感が得られません。「振り返る時間を濃密なものにしたい」のであれば、日々のイベントを日記などに書き留めて頻繁に振り返り、記憶を鮮明に保つというのが1つの手段です。
もう1つの手段は、積極的に新しくユニークな体験を積み、わくわくするような思い出をたくさん詰め込むことです。ホーゲンドールン氏は、「さあ、探検に出かけましょう。何かクレイジーなことを、決して忘れられないようなことをしましょう。体内時計は、あなたに感謝してくれるでしょう」と述べました。