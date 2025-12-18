日光に新施設もオープン！一棟貸ヴィラ「SHELTER.」

自然と火をテーマにした一棟貸ヴィラブランド「SHELTER.(シェルター)」が、2026年の“はじまりの旅”を応援する全施設横断フェアを開催。

Instagramキャンペーンとして、4名以上のグループ利用時に1名分の宿泊費が無料になる企画を実施するほか、世界遺産・日光エリアに新施設「SHELTER.日光」をオープンしました。

一棟貸ヴィラ「SHELTER.(シェルター)」

応募期間：2025年12月17日(水)〜2026年1月5日(月)

宿泊期間：2026年1月5日(月)〜2026年3月31日(火)

対象：公式Instagramをフォロー＆いいねした先着20組

特典：4名以上の予約で1名分(1万円相当)無料

「集まるほど、得をする」をコンセプトに、友人や家族とのグループ旅行を応援するキャンペーンが展開されます。

公式Instagramアカウント(@shelter_resorts_official)をフォローし、対象投稿に「いいね」をすることで応募が可能。

一棟貸ヴィラならではの完全プライベートな空間で、周囲を気にすることなく滞在を楽しめます。

新施設「SHELTER.日光」と個性豊かなヴィラ

新たにオープンした「SHELTER.日光」は、日光東照宮などの観光地まで車で20分の好立地。

日本文化に触れる和の空間やプライベートガーデンを備え、旅のホームベースとして最適です。

このほか、アンティーク家具が魅力の「SHELTER.都留(山梨)」、田園風景に囲まれた「SHELTER.君津(千葉)」、日本庭園を有する「SHELTER.道志(神奈川)」など、個性的な施設がラインナップされています。

全施設に完備されたサウナと焚火

SHELTER.ブランドの最大の特徴は、全施設に薪サウナ、焚火台、屋根付きBBQスペースが完備されている点です。

天候を気にせずBBQを楽しめるほか、薪サウナで体を温め、自然の風を感じながらの外気浴が可能。

夜には焚火の炎を囲み、星空を見上げながら「ととのい時間」を堪能できます。

災害時には地域の一時避難所としての機能も果たす、人と自然をつなぐ新しい宿の形です。

卒業旅行や節目の集まりに最適な「SHELTER.」のキャンペーン。

自然に包まれたプライベートヴィラで、絆を深める特別な時間を過ごせます。

一棟貸ヴィラ「SHELTER.(シェルター)」の紹介でした。

