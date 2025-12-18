アメリカのトランプ大統領が国民向けのテレビ演説を行いました。有権者に広がる物価高への不満を払しょくする狙いです。ワシントンから中継です。

ホワイトハウスで日本時間の午前11時すぎからテレビ演説したトランプ大統領は、就任から11か月で物価は下がっているなどと成果をアピールしました。

アメリカ トランプ大統領

「我々は経済を破滅の淵から救い出している。バイデン前政権は数兆ドルもの資金を国庫から奪い取り、物価を見たことのない高い水準まで押し上げた」

トランプ氏はさらに具体策として、関税の収入を財源にして軍人を対象に1776ドル＝27万円あまりを支給することを新たに発表しました。

アメリカでは物価高が収まらない状況が続いていますが、トランプ氏としては「来年は暮らし向きが良くなる」と訴えることで、来年11月の中間選挙に向けて有権者の懸念の払しょくを図った格好です。

ただ、「トランプ関税」による物価上昇は今後も続く可能性が指摘されていて、トランプ氏の言葉通りに暮らし向きが改善しなければ、さらなる支持率の低下も予想されます。