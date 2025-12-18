ドイツの名門ドルトムントでプレーした経験を持つMF丸岡満（27）が、来季から北海道サッカーリーグに所属するASC北海道に移籍することが決まった。

丸岡は今年8月にインドネシア1部バリ・ユナイテッドから兵庫県明石市をホームタウンとして活動する関西サッカーリーグ1部の「FC BASARA HYOGO」に電撃加入。来季は苫小牧市を拠点とし、Jリーグ加盟を目指しているASC北海道でプレーすることを決めた。長年海外で培った経験とプレーで、「必ずJFLに昇格しましょう」と新天地での活躍を誓った。

◇丸岡 満（まるおか・みつる）1996年（平8）1月6日生まれ、徳島市出身の29歳。中学卒業後にC大阪U―18入りし、13年欧州遠征での活躍が認められてトップ昇格が内定した直後の14年1月にドイツ1部ドルトムントに期限付き移籍。同9月にトップデビューした。16年にC大阪に復帰し、その後はJ2長崎、J2山口への期限付き移籍を経て21年7月にタイ1部BGパトゥムに加入。22年から韓国の2部金浦でプレーし、同年7月にインドネシア1部ヌサンタラに移籍。バリ・ユナイテッドを経て、25年8月にFC BASARA HYOGOに加入。1メートル73、64キロ。利き足は右。