SUPER EIGHTの横山裕（44）が、木曜レギュラーを務める18日放送の日本テレビ系情報番組「ヒルナンデス！」（月〜金曜前11・55）に生出演。11日、フジテレビの番組のロケで全治2か月のケガを負ったが、この日、自身の体調について「大丈夫です！」と報告した。

横山は今月11日午後、フジテレビのバラエティー番組「芸能人が本気で考えた！ドッキリGP」のロケ中に負傷。番組公式サイトによると「右肋骨骨折、腰椎捻挫」の診断を受け、全治2カ月という。

番組冒頭、自身が出演した東京・お台場でのロケVTRが流れ、ワイプに姿を見せた横山。スタジオに戻ると、横山が木曜メンバーの間で流行中という“ダチョウ走り”を披露。両手をダチョウの首にように曲げ、走らずとも立ったままポーズを披露した。

MCの「ウッチャンナンチャン」南原清隆から体調を気遣われると「めちゃくちゃ大丈夫です！」とし「一回バク転してもいいですか？」とちゃめっ気たっぷりにコメント。スタジオの笑いを誘った。

関係者によると横山は入院はしておらず、仕事は普段通り継続していく。