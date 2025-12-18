JR四国は、年末年始の指定席の予約状況をまとめました。下りのピークは今月30日、上りのピークは1月3日となっています。

JR四国がまとめた年末年始期間（12月26日～1月4日）の指定席の予約席数は、今月（12月）15日現在、7万3,000席あまりで、前の年より2%ほど増えています。予約率は36.1%です。予約のピークは、下りが今月30日、上りが1月3日です。

予約が集中しているのは、“特急しおかぜ”では、下りが今月27日～30日の岡山駅発午前10時台～午後3時台、上りは1月2日～4日の松山駅発午前9時台～午後2時台だということです。

また、“特急南風”では、下りが今月27日～30日の岡山駅発午前8時台～午後3時台、上りが1月2日～4日の高知駅発午前11時台～午後3時台に予約が集中し、空席が残りわずかとなっています。

JR四国は、12月27日から1月4日は”特急しおかぜ”の指定席を例年より拡大しているということですが、自由席は混雑が予想されるとして、指定席の早めの予約を呼びかけています。また、日時をずらした利用も検討してほしいということです。