あの有名なおもちゃのそっくりさん！200円とは思えない商品

近頃のダイソーは、おもちゃの種類がかなり豊富ですよね。先日売り場を覗いてみると、あの有名なロングセラー商品「黒ひげ危機一発」にそっくりなおもちゃが、なんと￥220（税込）で販売されていました！本家にはないデザインや仕掛けもあって、ダイソー商品とは思えないほどクオリティが高いんですよ。必見です♪

商品情報

商品名：ペンギンゲーム

価格：￥220（税込）

セット内容：カバー×1、ペンギン×1、剣×24以上、スタンド×1、卵×1

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480753805

近頃のダイソーは、おもちゃの種類が豊富ですよね！先日売り場を覗いてみると、あの有名なロングセラー商品「黒ひげ危機一発」に遊び方がそっくりなアイテムを発見しました。その名も『ペンギンゲーム』。お値段は￥220（税込）でした。

早速準備していきます。まずは卵型のオブジェの中にある突起を底まで押します。

次に卵を青色のスタンドの上に置いたら、ペンギンを卵の中に設置します。卵を左右に回して、オレンジ色のペンギンのイラストが描かれたカバーを被せたらセット完了です。

ホームパーティーで盛り上がること間違いなし！ダイソーの『ペンギンゲーム』

ゲームのルールは黒ひげ危機一発とほぼ同じ。1人1人交代で剣を1本ずつ卵の穴に差し込んでいきます。

外れを引くとペンギンが卵の中から飛び出す…はずでしたが、1発目は何故か剣を全部差せちゃいました。気を取り直してもう1回剣を差し直してみると、ポンッと勢いよくペンギンが飛んでいきました。

マスコットが非常に軽いためか、殻を吹き飛ばして派手に飛び出すのがGOOD。黒ひげ危機一発のドキドキ感をコスパよく楽しめます。年末年始など、お家に人が集まるタイミングで出せば、みんなで盛り上がれること間違いなしです♪

今回はダイソーの『ペンギンゲーム』をご紹介しました。

スタンドには波が浮き出したようなデザインが施されていたり、本家にはないフタが付いていたりと、見た目も仕組みもクオリティが高い商品です。気になった方はぜひ、ダイソーのおもちゃ売り場をチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。