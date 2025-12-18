100均でめっちゃかわいいの見つけたよ！「えっ金魚いれるんじゃないの？！」あることに使う器
商品情報
商品名：金魚鉢風PET容器
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：直径8×8.3cm
容量：200mL
販売ショップ：セリア
JANコード：4991203208453
これ金魚入れたくなっちゃう！セリアで可愛すぎる器を見つけちゃいました♡
お値段以上の食器が買える！と度々話題になるセリア。先日も売り場を覗いてみると、斬新な発想が光るキュートなアイテムを発見しました。今回GETしてきたのは、その名も『金魚鉢風PET容器』。まるで金魚鉢のデザインが可愛らしい商品で、お値段はもちろん￥110（税込）です。
容器のサイズは約直径8×8.3cm。容量は約200mL。材質はPETで、耐熱温度は約50℃です。
コンパクトな容器ですが、金魚鉢にある波打ったデザインなど、再現度はかなり高いです。透明度も高く、ガラス製と違って軽いので扱いやすいのが嬉しいです。早速使っていきましょう♪
遊び心満点！セリアの『金魚鉢風PET容器』
いつも飲んでいるなつめ茶を入れてみました。あまり量は入りませんが、風情はバッチリ。以前レトロな喫茶店で飲んだ金魚鉢ドリンクを、お家で簡単に再現できました♪お茶の他にも、フルーツやゼリーなどを入れて、可愛くアレンジしても◎クリアな容器なので、ドリンクの見た目も楽しめるのがポイント高いです。
容器の構造上、縁に直接口をつけて飲むのは困難なので．．．ストローを用意しておくのがおすすめですよ。
今回はセリアの『金魚鉢風PET容器』をご紹介しました。
おうちカフェのクオリティが上がるセリアのプチプラ容器。可愛すぎるデザインに心が奪われること間違いなしです。￥110（税込）とお安いので、気軽に買えるのも100均の魅力。他にも高クオリティな食器がたくさん並んでいるので、気になった方はぜひセリアの食器売り場をチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。