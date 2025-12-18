Our Beauty Story【 vol.5_ADDICTION × 花 】
私たちの日常に、静かな希望やまだ名前のない感情を灯してくれるのは、曖昧さを恐れずに世界と向き合う、クリエイションの力。FASHION HEADLINEが届けるクリエイター連載「Our Beauty Story」。写真家・笠原秀信と、ヘアアーティスト・矢田千春がタッグを組み、ADDICTION 2026年春のコンセプト「MONOCHROMATIC MIRAGE」--隅々までクリアでありながら、揺らぎを抱えた美しさを起点に、新たなビューティーストーリーを紡ぎます。
すべてを明確にしようとする視線から、そっと距離を置くこと。 フィルター越しに世界を眺めるように、 見えるものも、感じることも、曖昧なまま受け入れてみること。 その先に生まれるのは、心がほどけていくような、静かな安らぎ。
- 私の花。私が花。私には、私の花がある。
「希望と自信で、私は私を輝かせる。秘めた魅力と、見せる魅力。」 その両方を抱きしめるように、 「ADDICTION × 花」が描き出すのは、 モノクロマティックな揺らぎの中に浮かび上がる、境界線のない美。
クリアと曖昧のあわいで、 それぞれの“花”が、静かに、しかし確かに咲いていく。
Our Beauty Story
「秘める魅力」
〜使用したアイテム〜
ザ シングル アイシャドウ パール 101P 2,530円（税込）
ザ シングル アイシャドウ パール 103P 2,530円（税込）
ザ シングル アイシャドウ ネイキッドシアー 103N 2,530円（税込）
ザ リップグロス 005 4,070円 (税込）
ザ ネイルポリッシュ + 127P 2,420円（税込）
「見せる魅力」
〜使用したアイテム〜
ザ シングル アイシャドウ パール 102P 2,530円（税込）
ザ リップグロス 004 4,070円 (税込）
Photo Credit : Our Beauty Story_vol.5 / photo by Hidenobu Kasahara ©︎FASHION HEADLINE
お問い合わせ先：
アディクション ビューティ
0120-586-683
《Our Beauty Story vol.5：Staff Credit》
Photographs : Hidenobu Kasahara
Direction ＆ Hair : Chiharu Yada
Make-up : KOTOMi
Model : Tsukino
Head Props : Chiharu Yada
Flowers Artist : Ayaka Obara / Shiina Watanabe
Thanks Ami Ito
- 私の花。私が花。私には、私の花がある。
「希望と自信で、私は私を輝かせる。秘めた魅力と、見せる魅力。」 その両方を抱きしめるように、 「ADDICTION × 花」が描き出すのは、 モノクロマティックな揺らぎの中に浮かび上がる、境界線のない美。
クリアと曖昧のあわいで、 それぞれの“花”が、静かに、しかし確かに咲いていく。
Our Beauty Story
vol.5
ADDICTION
×
花
「秘める魅力」
〜使用したアイテム〜
ザ シングル アイシャドウ パール 101P 2,530円（税込）
ザ シングル アイシャドウ パール 103P 2,530円（税込）
ザ シングル アイシャドウ ネイキッドシアー 103N 2,530円（税込）
ザ リップグロス 005 4,070円 (税込）
ザ ネイルポリッシュ + 127P 2,420円（税込）
「見せる魅力」
〜使用したアイテム〜
ザ シングル アイシャドウ パール 102P 2,530円（税込）
ザ リップグロス 004 4,070円 (税込）
Photo Credit : Our Beauty Story_vol.5 / photo by Hidenobu Kasahara ©︎FASHION HEADLINE
お問い合わせ先：
アディクション ビューティ
0120-586-683
《Our Beauty Story vol.5：Staff Credit》
Photographs : Hidenobu Kasahara
Direction ＆ Hair : Chiharu Yada
Make-up : KOTOMi
Model : Tsukino
Head Props : Chiharu Yada
Flowers Artist : Ayaka Obara / Shiina Watanabe
Thanks Ami Ito