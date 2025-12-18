Nothingは、「Nothingウィンターセール」を開始した。期間は12月31日23時59分まで。Nothingのイヤホンやスマートフォンが、最大40％割引で販売される。

たとえば、イヤホン「Nothing Ear」は35％割引の1万4800円、オープンイヤーイヤホン「Nothing Ear (open)」は40％割引の1万4800円となっている。

また、スマートフォンでは「Nothing Phone (3a)」の8GB＋128GBモデルが15％割引の4万6800円、12GB＋256GBモデルが8％割引の5万4800円となっている。

対象製品と価格 対象製品 割引率 割引後価格（通常価格） Ear 35％ 1万4800円（2万2800円） Ear (a) 34％ 9800円（1万4800円） Ear (open) 40％ 1万4800円（2万4800円） Headphone (1) 15％ 3万3800円（3万9800円） Phone (3a) 8GB＋128GB 15％ 4万6800円（5万4800円） Phone (3a) 12GB＋256GB 8％ 5万4800円（5万9800円）