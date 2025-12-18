「何だかもったいない」「ホンマ寂しい」「絶対もっとやれた」3球団渡り歩いた28歳の現役引退…続々と惜しむ反応が届く
自身のSNSで今季限りでの現役引退を表明した佐藤龍世(C)産経新聞社
中日から戦力外通告を受けていた佐藤龍世が、12月18日までに自身のインスタグラムを更新。「ー完ー」と記し、今季限りでの現役引退を表明した。
北海道出身の佐藤は、北海高、富士大を経て2018年ドラフト7位で西武に入団。21年途中にトレードで日本ハムに移籍したが、22年オフにトレードで再び西武に戻った。そして、今年6月には金銭トレードで中日に移籍。三塁手として期待されたが、23試合の出場で、打率.197、0本塁打、3打点だった。
佐藤は「良い時も悪い時も応援してくれたファンの皆様には感謝しかないです。3球団どのチームのファンも温かく楽しく野球できました、ほんとにありがとうございました!!」とファンに感謝。「そして最高の仲間達と野球できたのは一生の宝物です！」と強調した。
3球団でのユニホームを着た写真を投稿した中、1枚目は西武時代の元同僚で、兄のように慕うオリックス・森友哉の背中と、自身が映ったカットを公開。「そしてこの偉大な男の背中を追い続けた7年間」と振り返り「どう足掻いても足元にも及ばなかったけど これからも背中を追っかけて行きます」と宣言した。
今後については「一旦野球とは離れます」としながらも「佐藤龍世の人生はこれからもまだまだ続いてくのでこれからもよろしくお願いします！」と呼びかけた28歳。最後は「僕に関わってくれた全てのファンの皆様、仲間達、先輩達、後輩達、指導者スタッフのみなさんありがとうございました!!これからの事を色々インスタ通して発信していくのでこれからもよろしくです!!」と結んだ。
攻守でポテンシャルを秘めながら、今年は寝坊によるペナルティーで、降格も味わった。それだけに、ファンからは労いととともに、惜しむ声が多く寄せられている。「もっともっともっと龍世見たかったよ」「何だかもったいない」「ホンマ寂しい」「絶対もっとやれた」「とても悔しい」といったコメントが見られた。
