アメリカのトランプ大統領は日本時間の午前11時から国民向けの演説を行い、政権の実績をアピールしました。

異例の演説はトランプ氏の焦りの裏返しといえます。物価高などへの不満から支持率は低迷していて、直接国民に政権の成果を訴え支持を取り戻したい考えです。

トランプ大統領

「過去11か月間で私たちはアメリカ史上いかなる政権よりも多くの前向きな変化をもたらした。これほどのことはかつてなかった」

トランプ大統領は、演説で、不法移民対策や関税政策などを列挙して政権の実績だとアピールしました。

トランプ政権の支持率は低迷していて、最新のロイター通信の調査でも、第2次政権発足後、最低水準となる39％に落ち込んでいます。先月行われたニューヨーク市長選などの地方選挙では、野党・民主党が生活費の負担軽減を争点に戦い圧勝しました。

物価高への不満が支持離れにつながっていることが浮き彫りになり、危機感を強めたトランプ氏はなりふり構わず物価高対策の発信を強めていて、今回の演説もその一環といえます。

演説では物価高が始まったのはバイデン政権からだと主張し、「来年の春は史上最大の税金還付の季節になる」と訴えました。