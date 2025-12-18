エジプト出身のタレント、フィフィ（49）が18日、自身のSNSを更新。中国からの訪日客が減少していることに言及した。

政府観光局は17日、1〜11月に日本を訪れた外国人客が推計3906万5600人となり、通年で過去最多だった2024年の3687万148人を上回ったと発表した。円安傾向を受け、アジアや欧米など幅広い国・地域から増え、年間初の4000万人突破が確実な情勢となっているが、増加に伴うオーバーツーリズム（観光公害）対策が課題にもなっている。

11月に中国から訪れたのは56万2600人で、日中関係悪化が影響し、前年同月比の伸び率は10月の22・8％から、11月は3・0％に落ち込んだ。台湾有事を巡る高市早苗首相の国会答弁に反発する形で中国政府は11月14日、日本への渡航自粛を国民に要請。航空便の欠航や宿泊のキャンセルが各地で相次いでおり、今後、前年同月比でマイナスに転じる可能性がある。

フィフィは「11月の訪日中国客2割減 静岡が一番影響 知事『関係改善を政府に努力してほしい』」と題された、静岡県の鈴木康友知事のコメントについての記事を引用し、「意地悪国家に依存しない経済を構築した方がいいですよ！みっともないから」と自身の考えをつづった。