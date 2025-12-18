テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１８日、オーストラリアで１６歳未満の交流サイト（ＳＮＳ）利用を禁止する法律が施行されてから１週間を経たことを特集した。

国家レベルで子どもの利用を禁じるのは世界で初めて。スタジオでＳＮＳ禁止法は今月１０日に施行されたことを伝え、１０のサービスが禁止対象で運営事業者は１６歳未満の既存アカウントを凍結するなどの措置が必要で違反した場合は、最大４９５０万豪ドル（約５０億円）の制裁金が科せられ、利用者側の親や子どもには罰則がないことを紹介した。

法律ができた背景には、同国では、複数の調査によると情報収集や交流手段として１０代の約９７パーセントが平均４つのＳＮＳを利用し世界で最もＳＮＳ利用が広がっていたが、詐欺や性暴力などの犯罪に巻き込まれるケースもあったという。また、犯罪には至らなくても同調圧力にさらされたり、激しい誹謗（ひぼう）中傷を受けて自殺するケースもあったとスタジオで伝えた。こうしたことなどから昨年１１月２８日に議会上院で１６歳未満のＳＮＳ利用を禁止する法案が可決した。

年齢確認は運営事業者に委ねられるなど“抜け道”があるため、法律の実効性には課題が残るがコメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は、この法案に「僕は、これいいと思っているんです」と支持した。

さらに「抜け道があるから意味ないじゃないかってことは僕はないと思っているんです」とし「日本で成人映画ってあるじゃないですか？１８歳未満は、見ちゃいけないってことになっているんです。だけど、抜け道作って見る子どももいるわけです。僕も中学の時、大人の格好して見に行ったもん。だけど、みんな、それは見ちゃいけないものだっていう認識はあったんです。それを多くの子どもたちが認識していたと思う」と指摘し「だから、このＳＮＳっていうのは大人はやるんだけど、子どもは、やるとよくないものなんだという認識には、なるんだと思うんです。もちろん、それは破る子どもたちも出てくると思うけど、破ってる子どもたちもこれは、よくないものだということになるかならないかって大違いです」とコメントした。

続けて「大人もやっているし子どももやっていいんだという世界と子どもはやっちゃいけない世界はまったく違うものです。抜け道があるかどうかは、これからの技術的な問題で認証の方法ももっといい認証の方法があればいいんじゃないかなと思っているんです」と提言していた。