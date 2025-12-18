２４、２５日にクリスマスクルーズを実施する「マリーンルージュ」（Ｙ Ｃｒｕｉｓｅ提供）

クリスマス気分を盛り上げる海上でのイベントやクルーズが、横浜港やその周辺で開かれる。冬のミナトを彩る風物詩だけに、主催者らは早めの予約や問い合わせを呼びかけている。

サンタクロースの衣装に身を包み、スタンドアップパドルボード（ＳＵＰ）で横浜・みなとみらい２１（ＭＭ２１）地区などを航行する「ヨコハマＳＵＰサンタクルーズ」が２１日に催される。

２０１３年に水面のごみ拾いをしながら２人で始め、今年で１３回目を迎える恒例イベント。主催する「横浜ＳＵＰ倶楽部（クラブ）」代表の柿澤寛さんは「年末の横浜の水上を赤い衣装で彩ろうと実施してきた。安全できれいな水面を維持していくことを呼びかけたい」と話している。

参加条件は赤のサンタ衣装を着たＳＵＰ経験者。大岡川桜桟橋（横浜市中区）を発着し、ボードレンタルもある。申し込みは同倶楽部のウェブサイト。

観光船を運航する「Ｙ Ｃｒｕｉｓｅ」（同区）は２４、２５日、同社が運航する水上バス「シーバス」で１時間をかけて横浜港の夜景を観賞する周遊クルーズを実施する。横浜駅東口、山下公園、ハンマーヘッドの各乗り場を午後６時半出航する。料金は大人５千円、子ども３千円。

同社の観光船「マリーンルージュ」でマリンタワーや横浜ベイブリッジ、ＭＭ２１地区など観光スポットを海から望むディナークルーズも両日運航する。ピア赤レンガ発着で同５時から１時間半のフレンチハーフコース付きの料金は大人２万４千円。同７時半から２時間のフレンチフルコース付きは大人２万８千円。子どもはいずれも１万円。問い合わせは、同社予約センター電話０４５（６６２）６１２５。