「今日好き」中島結音、ショーパン私服姿が話題「ビジュ最強」「可愛くてセクシー」
【モデルプレス＝2025/12/18】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中島結音が12月16日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿の私服ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】恋リア出身美女「セクシー」引き締まった美脚大胆ショーパン姿
中島は「どんな時も笑顔でっ」とつづり、音楽に合わせて笑顔で踊るリール動画を投稿。リラックス感のあるトップスにショートパンツを合わせ、引き締まった美しい脚がのぞくコーディネートを公開している。
この投稿には「スタイル抜群」「健康的で素敵」「ビジュ最強」「真似したいコーデ」「可愛くてセクシー」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。中島は「ダナン編」「パタヤ編」「卒業編2024」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
