広島カープ小園海斗選手の妻・渡辺リサ、美肩輝くボーダートップス姿に反響「スタイル良すぎ」「大人可愛い」
【モデルプレス＝2025/12/18】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する“2児の母”渡辺リサが12月16日、自身のInstagramを更新。肩出しトップスを着こなした姿を投稿し、話題を呼んでいる。
◆渡辺リサ、肩出しトップスで魅力全開
渡辺は「まだ画面越しの前髪には慣れないわ」とコメントし、肩出しのトップスにデニムを合わせたコーディネートを公開。イエロー×ブラックのボーダートップスから肩が軽やかにのぞき、抜け感を添えている。長めのストレートヘアと繊細な前髪のニュアンスは、美容師の友人によるカットと手入れによるもので、画面越しでもそのこだわりが伝わってくる。
◆渡辺リサの投稿に反響
この投稿には「肩出し似合いすぎる」「セクシー」「スタイル良すぎ」「前髪も可愛い」「髪も綺麗」「ヘアスタイルも素敵」「大人可愛い」といった声が寄せられている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産した。その後、2021年1月には相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産。2022年11月に夫がプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手であることを明かした。（modelpress編集部）
