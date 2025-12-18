中丸雄一、週刊誌報道の真相告白 KAT-TUN解散理由にも言及「俺のせいではないんです」
【モデルプレス＝2025/12/18】元KAT-TUNの中丸雄一が2025年12月17日、テレビ東京系バラエティー番組「あちこちオードリー」（毎週水曜よる11時6分〜）に出演。週刊誌報道について言及する場面があった。
【写真】元KAT-TUNのレア舞台裏 NEWSメンバーが撮影
3月31日をもってグループを解散したKAT-TUNについて、中丸は、「2〜3年くらい前から『どうしよう？』という話はあった」と解散について話が上がっていたことを振り返った。すると、MCから「中丸さんが（解散の）原因だったりするんですか？」と質問が。これに中丸は「声を大にして言いたいんですよね。俺のせいではないんですよ」と断言。共演者から「（声を）大にせん方がええんちゃうか」とツッコミが入ると、中丸は「それを言ってしまうと犯人探しになるじゃないですか」「それは避けたかったので『口を閉じよう』って決めて言わなかった」と、ほかのメンバーに矛先が向くことを避けたかったと話した。
また、2024年8月7日の「文春オンライン」にて、女子大生とホテルで密会をしていたことが報じられていた中丸は、この報道について「やつらは何でも書きますよ」「嘘ばっかりなんですよ」と言及。「空気的に『全然違うんです』と言ったとて、絶対に信じないですよ、皆さん」「反論すらできない」と語り、「その中でも『さすがにこれはない』というのは、会社を通して反論してもらったんですよ。『やめてください』と。一応、記事を取り下げてくれるんです」と取り下げた記事があったことを告白した。続けて「ただ厄介なのが消したとて、1週間くらい嘘の記事が載ってたらもう役目果たしてる。あれが悔しい」と事実とは異なる記事の影響力について悔しさをにじませていた。
また、かつてKAT-TUNとしてともに活動していた歌手の赤西仁について「関係は続いていて、ちょくちょくたまには会っていた」と口に。また、同グループが解散後に開催した異例のラストライブを振り返り、同ライブを赤西が訪れたことについて「最後のライブに来るのは事前に聞いてなかった」「めちゃめちゃ嬉しかった」と喜んでいた。
2001年に結成し、2006年3月22日にシングル「Real Face」、アルバム「Best of KAT-TUN」、DVD「Real Face Film」の3作同時発売でデビューしたKAT-TUN。当初は、中丸・亀梨和也・上田竜也に加えて赤西・田口淳之介・田中聖の6人で活動していた。赤西は2010年7月に脱退している。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
【Not Sponsored 記事】
