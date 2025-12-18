川崎希の0歳次女「髪伸びた」近影ショット話題「すでに完成されてる」「リアル天使」夫・アレクサンダーが公開
【モデルプレス＝2025/12/18】モデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーが12月17日、自身のInstagramを更新。次女の近影ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元AKBの自称“ヒモ夫”「すでに完成されてる」次女の眼福ショット公開
◆アレクサンダー、次女の近影を公開
アレクサンダーは「ググ（次女の愛称）髪伸びたから少し切る？」とつづり、ふんわりとした髪が印象的な次女の姿を投稿。淡い色合いの洋服に身を包み、カメラを見つめる愛らしい表情のアップショットを公開している。
◆アレクサンダーの投稿に反響
この投稿には「リアル天使」「成長が早い」「すでに完成されてる」「とても愛らしい」「癒やされる」「表情が豊か」「すくすく育っている」「家族の雰囲気が伝わる」などの反響が寄せられている。
実業家・タレントの川崎希は、2013年2月にアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
