【モデルプレス＝2025/12/18】モデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーが12月17日、自身のInstagramを更新。次女の近影ショットを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】元AKBの自称“ヒモ夫”「すでに完成されてる」次女の眼福ショット公開

◆アレクサンダー、次女の近影を公開


アレクサンダーは「ググ（次女の愛称）髪伸びたから少し切る？」とつづり、ふんわりとした髪が印象的な次女の姿を投稿。淡い色合いの洋服に身を包み、カメラを見つめる愛らしい表情のアップショットを公開している。

◆アレクサンダーの投稿に反響


この投稿には「リアル天使」「成長が早い」「すでに完成されてる」「とても愛らしい」「癒やされる」「表情が豊か」「すくすく育っている」「家族の雰囲気が伝わる」などの反響が寄せられている。

実業家・タレントの川崎希は、2013年2月にアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）

