東京マルイは、11月21日より12月5日にかけて、エアガン7点を再販した。

今回再販されたのは、ガスブローバック マシンガン「M4A1 MWS」や「CQBR ブロック1」に加え、エアリボルバープロ「M1851 NAVY」に「SAA.45 シビリアン 4 3/4インチ ブラック」など。他にも電動コンパクトマシンガン「MP7A1 タンカラーモデル」などが再販された。

11月21日分

エアリボルバープロ「M1851 NAVY」詳細

11月26日分

電動コンパクトマシンガン「MP7A1 タンカラーモデル」詳細

ガスブローバック マシンガン「M4A1 MWS」詳細

ガスブローバック「USP」詳細

12月3日分

エアーハンドガン（10才用モデル）「M8000 クーガーG 【ハイグレード/ホップアップ】」詳細

エアーリボルバープロ「SAA.45 シビリアン 4 3/4インチ ブラック」詳細

12月5日分

ガスブローバック マシンガン「CQBR ブロック1」詳細

価格：27,280円 全長：339 mm 銃身長：110 mm 重量：450 g（パーカッションキャップをセットした場合） 弾丸：6mm BB（0.12～0.2g） 動力源：無し（手動） 装弾数：6 発価格：30,580円 全長：380 mm / 590 mm（ストック伸長時） 銃身長：182 mm 重量：1,390 g（バッテリー含まず） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：7.2VマイクロバッテリーEX / 7.2Vニッケル水素マイクロ500バッテリー + EX変換アダプター 装弾数：50 発価格：87,780円 全長：777 mm / 854 mm（ストック最大伸長時） 銃身長：250 mm 重量：2,970 g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：35 + 1発（1発は本体に装填した場合）価格：21,780円 全長：195 mm 銃身長：95 mm 重量：720 g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：25 + 1 発（1発は本体に装填した場合）価格：3,850円 全長：180 mm 弾丸：6mm BB（0.12g） 動力源：無し（手動） 装弾数：21 発価格：18,480円 全長：266 mm 銃身長：70 mm 重量：434 g（空のカートリッジをセットした場合） 弾丸：6mm BB（0.12～0.2g） 動力源：無し（手動） 装弾数：6 発価格：87,780円 全長：698 mm / 780 mm（ストック最大伸長時） 銃身長：250 mm 重量：3,110 g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：35 + 1発（1発は本体に装填した場合）

