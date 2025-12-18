東京マルイ、ガスブロ「M4A1 MWS」やエアリボルバープロ「M1851 NAVY」など全7点再販！
【東京マルイ再販情報：11月21日～12月5日分】
東京マルイは、11月21日より12月5日にかけて、エアガン7点を再販した。
今回再販されたのは、ガスブローバック マシンガン「M4A1 MWS」や「CQBR ブロック1」に加え、エアリボルバープロ「M1851 NAVY」に「SAA.45 シビリアン 4 3/4インチ ブラック」など。他にも電動コンパクトマシンガン「MP7A1 タンカラーモデル」などが再販された。
11月21日分
エアリボルバープロ「M1851 NAVY」詳細価格：27,280円 全長：339 mm 銃身長：110 mm 重量：450 g（パーカッションキャップをセットした場合） 弾丸：6mm BB（0.12～0.2g） 動力源：無し（手動） 装弾数：6 発
11月26日分
電動コンパクトマシンガン「MP7A1 タンカラーモデル」詳細価格：30,580円 全長：380 mm / 590 mm（ストック伸長時） 銃身長：182 mm 重量：1,390 g（バッテリー含まず） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：7.2VマイクロバッテリーEX / 7.2Vニッケル水素マイクロ500バッテリー + EX変換アダプター 装弾数：50 発
ガスブローバック マシンガン「M4A1 MWS」詳細価格：87,780円 全長：777 mm / 854 mm（ストック最大伸長時） 銃身長：250 mm 重量：2,970 g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：35 + 1発（1発は本体に装填した場合）
ガスブローバック「USP」詳細価格：21,780円 全長：195 mm 銃身長：95 mm 重量：720 g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：25 + 1 発（1発は本体に装填した場合）
12月3日分
エアーハンドガン（10才用モデル）「M8000 クーガーG 【ハイグレード/ホップアップ】」詳細価格：3,850円 全長：180 mm 弾丸：6mm BB（0.12g） 動力源：無し（手動） 装弾数：21 発
エアーリボルバープロ「SAA.45 シビリアン 4 3/4インチ ブラック」詳細価格：18,480円 全長：266 mm 銃身長：70 mm 重量：434 g（空のカートリッジをセットした場合） 弾丸：6mm BB（0.12～0.2g） 動力源：無し（手動） 装弾数：6 発
12月5日分
ガスブローバック マシンガン「CQBR ブロック1」詳細価格：87,780円 全長：698 mm / 780 mm（ストック最大伸長時） 銃身長：250 mm 重量：3,110 g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：35 + 1発（1発は本体に装填した場合）
