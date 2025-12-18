旅に持っていきたい、軽量で機能的なロールパックコート【ザノースフェイス】のコートがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
ヴィンテージ加工の風合いと機能性を両立。旅先でも日常でも活躍【ザノースフェイス】のコートがAmazonに登場!
ザノースフェイスのコートは、旅先での使いやすさを追求したロールパック仕様を採用し、スタッフサックなしでも効率的にパッキングできる設計のアイテム。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
製品洗いによるヴィンテージ加工を施した軽量なリサイクルナイロン素材は、自然なシワ感が特徴で、収納後に取り出した際のラフな風合いも魅力となっている。
→【アイテム詳細を見る】
ざっくり羽織れるゆったりめのシルエットにアップデートし、UVプロテクト機能（UPF50+、紫外線カット率95%以上）を備えることで、アウトドアや旅先でも安心。はっ水性を持ち、取り外し可能なフードを付ければ急な雨にも対応。
→【アイテム詳細を見る】
フードを外せばシンプルなステンカラーとして着用でき、さまざまなスタイルに活躍する。旅にも日常にも馴染む、機能性とデザイン性を兼ね備えた一着。
ヴィンテージ加工の風合いと機能性を両立。旅先でも日常でも活躍【ザノースフェイス】のコートがAmazonに登場!
ザノースフェイスのコートは、旅先での使いやすさを追求したロールパック仕様を採用し、スタッフサックなしでも効率的にパッキングできる設計のアイテム。
→【アイテム詳細を見る】
製品洗いによるヴィンテージ加工を施した軽量なリサイクルナイロン素材は、自然なシワ感が特徴で、収納後に取り出した際のラフな風合いも魅力となっている。
→【アイテム詳細を見る】
ざっくり羽織れるゆったりめのシルエットにアップデートし、UVプロテクト機能（UPF50+、紫外線カット率95%以上）を備えることで、アウトドアや旅先でも安心。はっ水性を持ち、取り外し可能なフードを付ければ急な雨にも対応。
→【アイテム詳細を見る】
フードを外せばシンプルなステンカラーとして着用でき、さまざまなスタイルに活躍する。旅にも日常にも馴染む、機能性とデザイン性を兼ね備えた一着。