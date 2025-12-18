可愛さ満点♡粧美堂のサンリオキャラクターズ「ホイップチェリーシリーズ」新登場！

2025年12月15日（月）、粧美堂からサンリオキャラクターズとのコラボレーションによる「ホイップチェリーシリーズ」が登場しました！「ハローキティ」や「マイメロディ」「クロミ」など、お馴染みのサンリオキャラクターたちがホイップとチェリー、リボンをあしらった可愛らしいデザインで登場。全6アイテムのラインナップで、日常使いしやすい実用性とキュートさを兼ね備えたアイテムたちが揃いました♪

サンリオキャラクターたちのキュートなデザイン♡

KTマスコットチャーム〈ハローキティ〉

トートバッグ〈クロミ〉

ケーキ型ポーチ〈リトルツインスターズ〉

「ホイップチェリーシリーズ」は、サンリオキャラクターズを粧美堂オリジナルイラストでデザインしたアイテムが揃ったコレクションです。

キャラクターたちの頭の上に、ホイップとチェリー、リボンを施したデザインが特徴的。

ラインナップには、マスコットチャームやトートバッグ、ポーチなどのアイテムがあり、どれも可愛さ満点で日常使いにもぴったり！

自分用にも、サンリオファンの大切な人へのギフトにもおすすめです♡

マスコットチャーム〈ハローキティ〉3,300円（税込）、トートバッグ〈クロミ〉は3,630円（税込）です。

かわいいケーキ型ポーチ〈リトルツインスターズ〉は3,740円（税込）と手に取りやすい価格です。

SINN PURETÉのコラボが話題♡#FR2と生む静と艶の香り

実用性もバッチリ！可愛さと使いやすさの両立

アクリルキーホルダー〈マイメロディ〉

ダイカットポーチ〈クロミ〉

ヘアターバン〈ハローキティ〉

ただ可愛いだけじゃない！「ホイップチェリーシリーズ」は、実用性も重視したアイテムが揃っています。例えば、トートバッグは日常使いに最適なサイズで、どんなコーディネートにも合うデザイン。

さらに、アクリルキーホルダーやダイカットポーチなど、ちょっとしたアイテムも揃い、サンリオキャラクターたちをさりげなく楽しむことができます。

可愛さと実用性を両立したこのシリーズで、毎日がもっと楽しくなりそう♪

アクリルキーホルダー〈マイメロディ〉1,760円（税込）、ダイカットポーチ〈クロミ〉は3,080円（税込）。

ヘアターバン〈ハローキティ〉2,420円（税込）となっています。

オンラインで簡単にゲット！気になるアイテムをチェック

「ホイップチェリーシリーズ」のアイテムは、全国のバラエティストアやディスカウントストア、さらに粧美堂の公式オンラインストアでも購入可能です。

アイテムによって発売時期が異なるので、オンラインストアで最新情報をチェックしてみてください。

すでに人気のアイテムは在庫切れの場合もあるので、気になるものがあれば早めにゲットして♪

購入方法

公式オンラインストア：粧美堂ONLINE STORE

サンリオキャラクターズと一緒に可愛さ満載の毎日を♡

「ホイップチェリーシリーズ」で、サンリオキャラクターたちを身近に感じながら、毎日をもっと可愛く彩りましょう♡ どのアイテムも日常使いしやすく、サンリオファンにはたまらないデザイン。

オンラインでも購入できるので、気になるアイテムがあればぜひチェックして、あなたのもとにゲットしちゃおう！きっと、あなたの毎日がもっとハッピーに♪