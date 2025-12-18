安倍元首相が銃撃され、殺害された事件の裁判員裁判は18日午後、結審します。山上徹也被告の伯父が取材に応じ、「事件を通して何千人もの旧統一教会の信者が助かった」と語りました。

山上徹也被告は、3年前、奈良市で応援演説中だった安倍晋三元首相を手製のパイプ銃で撃ち、殺害した罪などに問われています。母親の旧統一教会への多額の献金が与えた影響が大きな争点となる中、裁判で山上被告は安倍氏を狙った理由について、「他の政治家では意味が弱いと思った」と話す一方、あくまで標的は教団幹部で、「本筋ではない」とも語っていました。

18日の裁判は午後1時すぎから始まり、検察の論告求刑や被告の最終陳述などが行われますが、結審を前に、山上被告の伯父がNNNの取材に応じました。元弁護士の伯父は「量刑は、犯行までに生じたことをもとに判断されるが、ここまでの影響力がある事件については、その社会的意義が反映されるべき。事件を通して、何百人、何千人もの統一教会の信者が助かった。教団の解散などもすべて事件のおかげ」と語りました。

また、山上被告の母親が、長男の病気などで思い悩んでいた状況を振り返り、「母親にとって、統一教会は心の支えだった。宗教がなかったら、親子4人で心中をしていてもおかしくない。私は、統一教会が助けてくれたと思っている」とも話しました。

一方、検察側は、「生い立ちは犯罪自体には関係なく、計画性、危険性の高さは目を見張るものがある」と指摘していて、どのような求刑がなされ、裁判員らがどう判断するかが注目されます。