ATEEZ（エイティーズ）のJONGHO（ジョンホ）が17日、チーム公式YouTube（ユーチューブ）チャンネルで、ソロ曲「To be your light」映像を公開した。

冬を舞台にした曲で、韓国メディアOSENは18日「公開された映像は、アナログ的な温かい色の中でJONGHOの姿が現れ、視線を引いた。情緒的なメロディーにJONGHO特有の甘いボーカルが調和し、ドラマチックな雰囲気で、友人たちとの思い出を想起させる演技を披露している」と描写した。

同曲は、ATEEZの12枚目のミニアルバム「GOLDEN HOUR：Part．3 In Your Fantasy Edition」に収録されたJONGHOのソロ曲。夢に向かって確実に心が届くところに進めば、いつかその夢はかなうというメッセージが込められている。

JONGHOは、ATEEZの2025ワールドツアー「IN YOUR FANTASY」公演で、同曲を披露。同メディアは、圧倒的な高音と声量で、ATEEZメインボーカルの真価を確実にしたと伝えている。