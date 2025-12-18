今年11月にメジャーデビューしたシンガー・ソングライターくろさわかなが18日までにSNSを更新。今月から来年1月にかけて予定していた公演の開催中止や出演キャンセルを発表し、ファンに謝罪した。

くろさわは「突然のお知らせとなってしまい、大変申し訳ありません。諸般の事情により、現在予定している下記のライブにつきまして、『公演中止』または『出演キャンセル』とさせていただくことになりました」と、自身のワンマンライブの中止や、ライブイベントの出演キャンセルを発表。理由については「現時点では詳しくお伝えすることができないのですが」とした上で、「今、くろさわかなにとってとても大切な局面に差し掛かっています」と含みをもたせた。

続けて「私自身、楽しみにしていたライブができなくなることはとても悔しく、そして楽しみにしてくれていたみなさんには、申し訳ない気持ちでいっぱいです」と心境を吐露。「それでも、これからもくろさわかならしく、全力で音楽と共に前向きに歩んでいきたいと思っております。ご心配おかけしてしまい、本当にごめんなさい」と謝罪し、「事情や来年からの意向につきましては、年末年始のどこかのタイミングで、改めて公式にお知らせいたします。恐れ入りますが、正式なご案内までの間、個別のご質問にはお答えできない状況のため、お問い合わせはお控えいただけますと幸いです」と呼びかけた。