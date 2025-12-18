長期休みに行きたい「北海道の穴場秘境」ランキング！ 2位「白ひげの滝」、1位は？ 【2025年調査】
いよいよ長期休暇シーズン。「日常を忘れて、心身を徹底的にリフレッシュしたい」という方も多いのではないでしょうか。アクセスは少々不便でも、その道のりを超えるほどの感動が待っている秘境スポットへ出かけ、最高の癒やしを手に入れませんか？
その中から、長期休みに行きたい「北海道の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年12月8〜9日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「長期休みに行きたい穴場秘境に関するアンケート」を実施しました。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：白ひげの滝／42票上川郡美瑛町にある白ひげの滝は、十勝岳連峰の地下水が断崖の岩の隙間から勢いよく流れ落ちる様が特徴的な滝です。その様子が白いひげのように見えることから名付けられました。美瑛川の上流にあり、落差は約30m。周囲は原生林に囲まれ、特に滝壺のコバルトブルーの水の色は神秘的です。冬には、滝筋の白と雪、黒い岩肌のコントラストが際立ち、幻想的な景色が見られます。四季を通じて独特の美しさを持つ秘境として支持を集めました。
回答者からは「白いひげのように流れ落ちる綺麗な滝を見に行きたいです」（30代女性／愛知県）、「写真撮影が趣味であり、こちらのスポットは写真映えしそうであったため」（20代男性／東京都）、「友人から勧められたことがあるため」（20代女性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：白金青い池／84票上川郡美瑛町にある白金青い池は、その名の通り、水面が青く見える神秘的な人造湖です。十勝岳の防災工事で生まれたこの池は、アルミニウムを含んだ水と美瑛川の水が混ざり合うことで、日光に反射して青く見えるとされています。池の中には立ち枯れたカラマツの木々が立ち並び、幻想的な雰囲気に。四季や時間帯によって青の色調が変化するのも魅力で、長期休みを利用してその非日常的な絶景と秘境感を体験したいという人々から圧倒的な1位となりました。
回答者からは「天気によって色が変わるらしいから、訪れたときに何色か気になる」（30代女性／沖縄県）、「季節や天候で色が変わる神秘的な青さを、静かな環境でゆったり眺められるから」（40代男性／静岡県）、「近くのキャンプ場周辺も静かなエリアになっていて、家族でゆっくり楽しむことが出来るから」（30代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)