「さっしーマジで綺麗」指原莉乃、マッチングアプリのアンバサダーに！ 「どんどん綺麗になっていく」
タレントの指原莉乃さんは12月17日、自身のInstagramを更新。美しい姿でマッチングアプリのアンバサダー就任を報告しました。
投稿には同アプリの撮影オフショットを2枚載せています。1枚目は花束を持つ姿、2枚目はラジオ番組の収録をした際の姿です。どちらも美貌を放っています。
コメントでは、「めちゃ綺麗だよ」「さっしーどんどん綺麗になっていく」「さっしーマジで綺麗」「おめでとうございます さっしーさんとマッチングしたいですよ笑」「これは、、アプリ始めるしかないか、、？」「ビジュ良すぎる」「美人だな。。。」と、称賛の声などが上がりました。
「美人だな。。。」「マッチングアプリ『with』のアンバサダーを担当させていただくことになりました」と報告した指原さん。価値観で出会う恋活・婚活マッチングアプリ「with（ウィズ）」のアンバサダーに就任したようです。「すでにたくさんの広告が配信中！いろんなとこで目にしてもらっているのではないかと思います！私も早く遭遇したいなー」とつづっています。
「どんどん可愛くなっていく！」11月21日には33歳の誕生日を迎え、23日の投稿で多くの人に祝ってもらった誕生日ショットを公開していた指原さん。この時も美しい姿を披露し、ファンからは「どんどん可愛くなっていく！」と絶賛の声が寄せられていました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)