「ミッフィーピザを作ったよー！」



【写真】モッツァレラチーズと海苔で顔を作りました！

こんな投稿をされたのは「ぴっぴ」（@piyopiyo_ve）さん。日頃からミッフィーちゃんのぬいぐるみとの「ぬい活」の様子を発信しています。そんなぴっぴさんが作ったのはミッフィーちゃんの顔を模したモッツァレラチーズが目を惹くピザです。食べるのがもったいないくらいの可愛いピザの出来栄えに、称賛のコメントが多数届きました。



「モッツァレラミッフィーず！！」

「こんなかわいいのがテーブルに出てきたら思わず叫ぶと思います！( ´,,•ω•,,`)♡」

「世の中には 食の天才が沢山いると思ってます」

「可愛すぎて手がつけにくいやつ((((；ﾟДﾟ)))))))」



可愛らしさが圧倒する今回の「ミッフィーピザ」。お店に出しても人気を集めそうなクオリティの高さからも、ぴっぴさんのミッフィー愛がふんだんに盛り込まれています。特に手が込んでいるのは、モッツァレラチーズでミッフィーちゃんの顔を再現しているところでしょう。チーズの形ををきれいに整えるのは簡単ではなさそうです。



「ミッフィーピザ」を作ったきっかけなど、詳しくお話を聞きました。



ーーミッフィーのピザを作ったのは？



「ミッフィーちゃんのキャラ弁を作った時に、『ピザでも似たように作れそう！』って感じたからです！」



ーー初めて作ったのでしょうか？



「ピザは初めて作りました！今までにミッフィーちゃんのキャラ弁やケーキを作ったことがあります！」



ーー一番苦労したのは？



「顔を海苔で作ったのですが、それを切るのが細かい作業なので苦労しました！」



ーー実際のお味は？



「美味しかったです！（ピザを切る時は顔を避けるように切りました笑）」



ーー「ぬい活」を楽しんでおられますね。お気に入り写真は？



「宮古島に新婚旅行に行った時の写真です！カップルみたいで可愛いです(･×･)」



ーー「ぬい活」にハマったのは？



「昔からぬいぐるみが好きでしたが、ちょうど1年ほど前にXでミッフィーやボリスの可愛い投稿に出会ったのがきっかけでハマりました！」



ーーぴっぴさんにとって、うさちゃんたちの存在は？



「家族です！(･×･)」



ぴっぴさんは「これからもうさちゃん達の写真をたくさんSNSにあげていきます！良ければ見てきてください！(･×･)」と話してくれました。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・行橋 友）