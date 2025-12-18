新潟市は17日、教職員による性暴力などの実態について市立学校の児童、生徒やすべての教員などに調査を行った結果を発表しました。



発表によると新潟市でわいせつな行為などの性暴力に該当するものは確認されなかったということですが、不適切な言動など指導が必要とされる事案が10件あったということです。



この調査は、ことし全国各地で発生した教員らによる児童の盗撮事件などを受けて、新潟市が10月に今年度初めて実施したもので、市立幼稚園、小・中学校、中等教育、高校、特別支援学校の幼児、児童、生徒、保護者、すべての教職員、合わせて7万8342人を対象に性暴力などを「受けた」、「見た」、「行った」ことがあるかどうかについてアンケート調査しました。





回答率は73.9パーセントでアンケートには28件の記入があり、このうち10件が不適切な言動や指導が必要と判断されました。不適切と判断されたものとして、（容姿に関わることで）生徒へ「かわいい」と言った、誤って児童が着替えている部屋に入ってしまった、登校時に背中を押して（遅刻しないよう）促すなど教員の指導時に不用意に体に触れたなどの事例があったということです。市は今後、各学校などで指導、研修を実施し、定期的な調査を来年以降も実施するとしています。