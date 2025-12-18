Photo: Daisuke Ishizaka

趣味と仕事の両立は不可能なのか？ いや、そんなことはない。

誰しも多忙な日々をおくっているであろう現代。肉体もメンタルもリフレッシュする手段として、趣味を楽しんでいる人も少なくないでしょう。

一方で、社会人としての多忙さやライフステージの変化などの影響で、「趣味の時間を確保することが難しくなった」という人もいるはず。

ギズモード編集部の綱藤（あみとう）も、まさにその一人。動画チームのリーダーとしてのマネジメント業務に加え、動画の出演、撮影、さらには子育てなど、公私の両面で時間に追われているのが現状です。

Photo: Daisuke Ishizaka ギズモード編集部 綱藤（あみとう）

「仕事や家事が忙しく、趣味の電子工作を楽しむ時間がほとんど確保できなかった」。そう吐露する綱藤ですが、近年話題のAIパソコンを使えば時間を確保できないか？と、AIの力で現状を打破できるかもしれないと思いつきました。

そこで今回はAIパソコンのひとつである「Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition Gen 10」を生活に取り入れ、仕事と趣味の両面からじっくり使ってみることに。便利で賢いAIパソコンは、綱藤の生活にどんな変化を与えるのでしょう？

「Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition Gen 10」とは

Photo: Daisuke Ishizaka

その前に「Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition Gen 10」について、簡単にスペックなどを紹介しておきましょう。

名前の通り2-in-1で使えるフレキシブルさが特徴のPCで、ノートPCとタブレットの2つの使い方が可能。CPUにはAI処理に強いインテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 256V（インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 258Vも選択可）を搭載しています。タッチディスプレイ対応だから指でも操作が可能です。

Photo: Daisuke Ishizaka

AI処理に優れたPCの証であるCopilot+ PCの要件にも準拠しており、単純なスペックの高さだけではなく、最新のAI機能を快適に動かせることが証明されています。だからこそ、「AIパソコン」と名乗っているわけですね。

高級感のあるデザインも持ち味で、機能美を濃縮したかのようなミニマルな佇まい。仕事道具としてだけでなくプライベートでもPCを使うなら、生活に馴染むデザインであることは見逃せない点です。

2-in-1がもたらす仕事の最適化

Photo: Daisuke Ishizaka

そもそも、2-in-1仕様でノートPCとタブレットモードの両方を使えるとどんな利点があるのか？ 綱藤に使い方を聞いてみました。

家ではタブレットモードで使うことが多いですね。3Dプリンターで使うデータを設計する際に、指で操作できるのがすごく快適で。付属のペン「Yoga Pen（ヨガペン）」の操作性も良く、左手で3Dデータを回転させながら、右手のYoga Penで数字などを書き込んでいける。設計図の細かな部分もストレスなく選択できています。作業中はタイピングの機会もあまりないので、タブレットモードがちょうど良いなって。

Photo: Daisuke Ishizaka

綱藤の自宅には3Dプリンターがあり、図面作成ソフト「Shapr3D」で作成したオリジナルのツールを工作するのがもっぱらの趣味。CADとタッチ操作は非常に相性が良いみたいですね。

Photo: Daisuke Ishizaka 綱藤が3Dプリンターで制作した子ども用のおもちゃのレジ

仕事では、タブレットモードではなく通常のノートPCモードを活用。鮮やかな色味を実現する PureSight OLEDディスプレイのおかげで、写真編集や動画のチェックも快適とのこと。

特に綱藤がお気に入りの機能が「Smart Share」。これはPCとスマホの間で写真を簡単に転送できるソフト。使い方もユニークなんですよ。

こんな感じで、スマホをディスプレイにコツっとぶつけると、PCにスマホ内の写真が表示されます。あとは、PCに取り込みたい写真をドラッグするだけ。このSmart ShareはAndroidとiOSの両方に対応しているのも強みですね。

Copilot+ PCだからこそできる趣味の最適化

Photo: Daisuke Ishizaka

最近のCADはマテリアルやライティングを適応した状態で動かせるんですけど、「Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition Gen 10」でもキビキビと動かせました。4K動画のカット編集もできたので、スペック面では大いに満足しています。拡大縮小などもスムーズですよ。

と、スペックに対するニーズも問題なし。さすが最新世代のインテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 256V。モバイルノートながら高いパフォーマンスを発揮してくれているようです。

Photo: Daisuke Ishizaka

さらに、インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 256VはAI処理用のプロセッサーであるNPUも搭載しています。これにより複雑なAI機能もサクサク動かせるのですが、綱藤もAI機能は大いに活用しているそうな。

Windows Studio Effects（※）には助けられてます。午前中のリモート会議で、寝起きの顔をシャキっとしてくれたり（笑）。 ※Windows Studio Effects…NPU搭載のWindows PCにおいて、カメラやマイクにAI効果を適用する機能。背景ぼかし、自動フレーミング、音声フォーカスなど、ビデオ通話の映像と音声の質を向上させてくれる。

Photo: Daisuke Ishizaka

あと、標準ブラウザであるMicrosoft EdgeにはCopilotが標準搭載されていて、検索と合わせて使っています。例えば開発作業で使いたいソフトのサポートページが英語だったときに「今見てる内容を日本語にして」とCopilotに依頼すれば、地続きのウィンドウで作業ができます。

なるほど。電子工作などのソフトは英語の情報も多いですから、これは便利な使い方ですね。

あとは「リコール（※）」機能も便利で。CADで設計している際に「一昨日のデータの方が良かった」と思うことがよくあるんですけど、そんなときはソフトの履歴で戻るよりも、「リコール」を使って一昨日の画面をそのまま呼び戻したほうが直感的なんですよ。まるでタイムマシンで過去に戻っていくような感覚です。 ※リコール…画面を定期スナップショットし、AIで解析。過去のアプリ、Web、写真、ドキュメントなどを自然言語検索できる機能。Windows Hello認証が必須でプライバシー性能も高し。

Copilot+ PCの目玉機能であるリコールも、しっかり活用しているようですね。便利なAI機能の数々ですが、自分なりにどのように応用するかもAIを使いこなすコツといえそうです。

Window OSだからこそできること

Photo: Daisuke Ishizaka

「Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition Gen 10」のOSは、もちろんWindows。業界標準のOSという安心感はもちろん、実際の業務においても使いやすい機能が揃っています。

デフォルトでインストールされている写真・動画編集アプリ「フォト」が便利で、仕事ではお世話になっています。標準ソフトながら背景を簡単に消せたり、超解像ズームで解像度を上げたり。あとはモザイク処理ができるのも助かりますね。僕は動画のサムネイルを作るときくらいしか画像編集をしないので、専門的な写真編集ソフト無しでこれだけ編集できるのはありがたいです。

画像編集って「たまに必要」となりがちな作業ですよね。かといってモザイクやぼかしを入れるためだけに、専門的な写真編集ソフトを購入するのももったいない。パワフルなWindowsの「フォト」は、ちょっとした編集において、とても心強いものです。

ちなみに、「フォト」での自動切り抜きや不要物の削除には、AIが活用されています。特に切り抜きなどは従来はとても労力を要する作業でしたが、AIならばワンクリックで完了。この時短っぷりを知ってしまうと、もう手作業の切り抜きには戻れませんね。

もうひとつ、ペンの設定について綱藤が感動した点があるとのこと。

Photo: Daisuke Ishizaka

WindowsはOSレベルでペンがデザインされているから、ペンの基本的な設定はOSで用意してくれてるんですよ。それに加えてYoga Pen専用の「Lenovo Pen Settings」でカスタマイズすれば、ペンを使っているときだけ表示されるランチャーが使えたり。タブレット時の操作性も考慮された良い設計だなと思います。

綱藤が感じた「Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition Gen 10」の価値

Photo: Daisuke Ishizaka

2-in-1で使えて、なおかつAIも快適に動くAIパソコン。これだけでもユニークなポジションに位置する「Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition Gen 10」ですが、結局のところ綱藤的には「アリ」だったのでしょうか？

AIって今までやってたことをラクにする威力もあると思うんですけど、僕の場合は趣味のモデリングや設計、プログラミングなど、学びのシーンでAIにたくさん助けてもらいました。新しいことをはじめるのはやっぱり楽しいし、AIのおかげで低負荷に新しい学びを得られていると思います。

なるほど、AIパソコンが趣味のブーストに繋がったのですね。PC＝業務で使うツールという印象も少なからずありますが、自分がやりたいことを実現するためにも活躍させられる、と。

動作もサクサクで作業効率もアップするので、実務面では小さな時短を積み重ねることができたと思います。今回は家で「Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition Gen 10」を使うことが多かったのですが、会社にも持っていきやすく、これ一台でタブレットも兼ねられるのはやはり便利ですね。

「時間がない」は、もう言い訳にならない

Photo: Daisuke Ishizaka

AIパソコンは、ただの高性能なPCにあらず。いわば「自分の時間を取り戻すための相棒」です。コンパクトで持ち出しやすい「Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition Gen 10」は、自分の可能性を広げていける、まさに相棒と呼ぶのに相応しい存在といえますね。

今回、綱藤の趣味はPCを活用したものでしたが、読書や旅行、アウトドア、お絵かきといった趣味も例外ではありません。AIパソコンでサクっと業務を進めれば時間も捻出できますし、調べ物や計画を立てる際も活躍してくれるでしょう。

PCとは冷たい道具ではなく、自分らしい生き方を取り戻すためのツールなんだ。綱藤の実体験を聞いて、僕はそんな風に感じました。趣味を語る綱藤の目は、とても生き生きしていたのですから。

Source: Lenovo