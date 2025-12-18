セブンイレブン、店内で焼き上げる「ローストチキン」登場！ 店舗・数量限定で
「セブンイレブン」は、クリスマスシーズンに向けて、店内のオーブンで焼き上げる「丸鶏のローストチキン」の予約受付を実施。予約は「セブンイレブン」店頭での受け付けとなり、指定した受取日時に店頭で支払いを行い、受け取るという流れだ。
【写真】セブンでクリパ完成しちゃうｗ 焼きたてピザのラインナップ一覧
■ジューシーでしっとりした味わい
今回登場する「お店で焼いた 丸鶏のローストチキン」は、店内のオーブンで焼き上げて提供するという新たな取り組みで、焼きたての丸鶏は専門店さながらのジューシーでしっとりした食感と、テーブル映えする豪華なビジュアルが特長の商品。
丸鶏は、胸・もも・ささみ、手羽など複数の部位を味わえる満足感があり、みんなでシェアする楽しさも魅力だ。予約をすれば、12月19日（金）〜12月25日（木）の期間に受け取ることが可能。
「セブンイレブン」では、店内調理による焼きたてピザや、丸鶏との相性が抜群のバゲットも展開しているので、組み合わせれば、手軽に本格クリスマスディナーが完成する。
担当者は「丸鶏のローストチキンが焼きたてで楽しめるという新しい体験を、ぜひ多くのお客さまに味わっていただきたいと考え開発しました」とコメント。
「お店のオーブンで焼き上げることで、食べた瞬間にわかるジューシーでしっとりした味わいに仕上がっています。丸鶏のローストチキン、ピザ、バゲットとお好みに合わせて組み合わせ、ご家族や大切な人と囲むクリスマスディナーをより特別で心躍るひと時にしていただければうれしいです」と述べている。
