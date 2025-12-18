¡Ö¡È°ã¤¤¡É¤òºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸À¤¤Ìõ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎÄüÇ°¡£¤½¤·¤Æ¸ÅÁã¤Ø¤Î»×¤¤¡Ö¡ÈÌÌÇò¤¤±ºÏÂ¡É¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ú¸¶¸ý¸µµ¤ ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡Û
¡Ö±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬ËÜÍè¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢2024Ç¯£¹·î¤Ë10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸ÅÁãÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸¶¸ý¸µµ¤¡£¡Ö2025Ç¯¤Ï¼«Ê¬¤¬¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤â¤¦£±²ó¡¢µ±¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤ÈË°¤¯¤Ê¤Æ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶¯²½¤äÁöÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼ÂÁ©¡£¥·¡¼¥º¥ó¤ËÄ©¤ó¤À¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£µ¨¤ÏJ£±¤Ç21»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡Ê¤¦¤ÁÀèÈ¯£²»î¹ç¡Ë¤·¤ÆÌµÆÀÅÀ¡£Èà¼«¿È¤¬ºÇÂç¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿FIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤â¡¢½éÀï¤Î¥ê¡¼¥Ù¥ë¥×¥ì¡¼¥ÈÀï¡¢Âè£²Àï¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¤Ç¤¤¤º¤ì¤â87Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÈÃ»»þ´Ö¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¤À¤±¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£³ÀïÁ´ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Î¤Þ¤Þµ¢¹ñ¡£·ë¶É¡¢£¹·îÆ¬¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼£²Éô¥Ù¡¼¥ë¥¹¥Û¥Ã¥È¤Ë°ÜÀÒ¡£¿·Å·ÃÏ¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸¶¸ý¤Ëº£²ó¡¢Ã±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£±ºÏÂ¤Ç¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢²¤½£ºÆ°ÜÀÒ¤Î·Ð°Þ¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¡¢»ØÆ³¼Ô¤Ø¤ÎÄ©Àï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ê¤É¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È²Æ¤Ë¤Ï³°¤Ë½Ð¤è¤¦¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¥É¥¤¥Ä¸ì·÷¤ÇÃµ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ù¡¼¥ë¥¹¥Û¥Ã¥È¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤ËºÇ¸å¤ËºÇ¸å¡££¸·îËö¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¥Û¥ê¤µ¤ó¡ÊËÙÇ·ÆâÀ»SD¡Ë¤È¤Ï²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢±Ñ¸ì¤ò»È¤¨¤ë¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬»ØÆ³¼Ô¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤È¥ª¥é¥ó¥À¸ì¤Î¹ñ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èó¾ï¤Ë¹ñºÝÅª¤Ç¤¹¤·¡¢±Ñ¸ì¤ò»È¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎÉ¤¤ÁªÂò¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¸¶¸ý¤Ï£¹·î¤Ë±ºÏÂ¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸ÅÁãÉüµ¢¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¥Á¡¼¥à¤òµî¤ë¤Î¤Ï¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó±ºÏÂ¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶¯¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Î©¾ìÅª¤Ë¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¶¥µ»ÌÌ¤Ç¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Îý½¬¸å¤Ë¤Ï¼ã¤¤Áª¼ê¤È¼«¼çÎý¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤âµ¯¤³¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤ó¤Þ¤êÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁª¼ê¤Ï¡Ø¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤ÎÀâÆÀÎÏ¡Ù¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°ìÈÖ´Î¿´¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡ØËÜÅö¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È¤Ïº£¡¢»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤â¤·¤ß¤¸¤ß´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜ¿Í¤â¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¸À¤¦¡£
¡¡¸¶¸ý¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿2024Ç¯£¹·î¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥Ù¥¢¡á¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥Ø¥°¥âÁ°´ÆÆÄ¤«¤é¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤Ï·ø¼é¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÀï¤¦»Ø´ø´±¤Ç¡¢¹¶·âÌÌ¤ÇÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤µ¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¡£
¡¡2024¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤³¤½¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁª¼ê¤äÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¥È¥é¥¤¤·¡¢¸¶¸ý¤â½Ð¾ì10»î¹çÃæ£µÀï¤ËÀèÈ¯¡£11·î10Æü¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹ÅçÀï¤ÇÉüµ¢¸å½é¥´¡¼¥ë¤âÃ¥¤¤¡¢2025Ç¯¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£µ¨¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¡¢¶â»ÒÂóÏº¡¢¾¾ËÜÂÙ»Ö¤é£²ÎóÌÜÍ×°÷¤òÂçÎÌÊä¶¯¡£¸¶¸ý¤Ï¶¥Áè¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¤Ù¤¯¡¢Áö¤êÊý¤ò°ì¤«¤é¸«Ä¾¤·¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÇ½ÎÏ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤Ê¤É»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ç³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤è¤ê½øÎó¤Ï¥À¥¦¥ó¡£ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢½ÐÈÖ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿£±Ç¯´Ö¡¢¼«Ê¬¤ÏËÜÅö¤Ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢À®¸ù¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¡Øº£Æü¤³¤½Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤â²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ø¥ë¥¿¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ä¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó»þÂå¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¹µ¤¨¤Ë²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ø¤³¤³¤ÇÊ¤¤¹¤Î¤¬²¶¤À¤è¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÅÓÃæ¤«¤é½Ð¤Æ¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
