「無謀なシュート」「フィジカル面でも苦しんでいる」欧州名門で２か月ぶり出場のサムライ戦士を現地メディアが辛口採点「非常に荒削り」
現地12月17日、日本人４選手を擁する名門セルティックが、スコットランドリーグ第11節でダンディー・ユナイテッドと敵地で対戦。前田大然が先制点を挙げるも、１−２で逆転負けを喫し、ウィルフリード・ナンシー監督が就任してから、まさかの４連敗となった。
この一戦で、山田新が10月26日のハーツ（１−３）戦以来、約２か月ぶりに出場。今夏に川崎フロンターレから加入した25歳は、川崎の先輩である旗手怜央らが下がった65分からピッチに入った。ただ、思うようなパフォーマンスはできず、シュートを外した後の本人の表情が物語るように、非常に悔しいものとなった。
現地メディア『67 HAIL HAIL』は山田を厳しく採点。５点の前田とパウロ・ベルナルドを除く全員のチームメイトと同様に、４点に留め、「非常に荒削りな選手であることは、無謀なシュートから明らかだ。ボールをキープできず、フィジカル面でも対応に苦しんでいる」と糾弾した。
前田と旗手の在籍５年目コンビが先発を重ねる一方で、出場機会が限定的な山田と稲村隼翔の新戦力コンビは、現状を打破できるか。新体制で流れを変えたいところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】無謀？山田新がシュートを放ったシーン
この一戦で、山田新が10月26日のハーツ（１−３）戦以来、約２か月ぶりに出場。今夏に川崎フロンターレから加入した25歳は、川崎の先輩である旗手怜央らが下がった65分からピッチに入った。ただ、思うようなパフォーマンスはできず、シュートを外した後の本人の表情が物語るように、非常に悔しいものとなった。
現地メディア『67 HAIL HAIL』は山田を厳しく採点。５点の前田とパウロ・ベルナルドを除く全員のチームメイトと同様に、４点に留め、「非常に荒削りな選手であることは、無謀なシュートから明らかだ。ボールをキープできず、フィジカル面でも対応に苦しんでいる」と糾弾した。
前田と旗手の在籍５年目コンビが先発を重ねる一方で、出場機会が限定的な山田と稲村隼翔の新戦力コンビは、現状を打破できるか。新体制で流れを変えたいところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】無謀？山田新がシュートを放ったシーン