元バルサの38歳ストライカー、来季もメッシと共闘へ！ インテル・マイアミと１年間の契約延長が発表
MLSのインテル・マイアミは現地12月17日、元ウルグアイ代表のFWルイス・スアレスとの契約延長を発表した。
母国ナシオナルでプロデビューを果たしたスアレスは、フローニンヘンで欧州でのキャリアをスタート。その後、アヤックスで頭角を現すと、リバプール、バルセロナ、アトレティコ・マドリーといった名門クラブでプレー。そして古巣ナシオナルやグレミオを経て、2023年夏にインテル・マイアミへ加入した。
同クラブでは１年目に公式戦37試合で25得点・12アシスト、２年目の今季も50試合で17得点・17アシストを記録するなど、主力として活躍を続けている。
現行契約が今月末で満了するため、今後の動向に関心が寄せられていたなか、38歳ストライカーは2026年シーズン終了までの新契約を締結。バルサ時代のチームメイトであり、10月に2028年12月末までの契約延長が発表されたアルゼンチン代表FWリオネル・メッシと、来季も共に戦うことになった。
実績十分の点取り屋が、来季もアメリカで現役を続ける。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
