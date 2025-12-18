インテル・マイアミで主力として活躍するスアレス。（C）Getty Images

　MLSのインテル・マイアミは現地12月17日、元ウルグアイ代表のFWルイス・スアレスとの契約延長を発表した。

　母国ナシオナルでプロデビューを果たしたスアレスは、フローニンヘンで欧州でのキャリアをスタート。その後、アヤックスで頭角を現すと、リバプール、バルセロナ、アトレティコ・マドリーといった名門クラブでプレー。そして古巣ナシオナルやグレミオを経て、2023年夏にインテル・マイアミへ加入した。
 
　同クラブでは１年目に公式戦37試合で25得点・12アシスト、２年目の今季も50試合で17得点・17アシストを記録するなど、主力として活躍を続けている。

　現行契約が今月末で満了するため、今後の動向に関心が寄せられていたなか、38歳ストライカーは2026年シーズン終了までの新契約を締結。バルサ時代のチームメイトであり、10月に2028年12月末までの契約延長が発表されたアルゼンチン代表FWリオネル・メッシと、来季も共に戦うことになった。

　実績十分の点取り屋が、来季もアメリカで現役を続ける。

