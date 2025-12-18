「結局これに戻る」「やっぱり履きやすい」PUMAの定番スニーカーが今も選ばれる理由
PUMAのスニーカーは、軽さやクッション性など“歩きやすさ”で評価の高いモデルが多い。普段使いしやすいシンプルなデザインから、走れる軽量タイプ、厚底でスタイル良く見えるモデルまで用途も幅広い。今回は、Amazonの売れ筋を中心に、毎日の外出が快適になる人気スニーカーを6点に絞って紹介する。
【画像】「履き心地の良さはやっぱり健在」定番なのに新鮮なPUMAの人気スニーカー
【
クッション性重視】やわらかく歩きやすいSOFTRIDEシリーズ
●PUMA(プーマ) ユニセックス大人 SOFTRIDE コスミック ST EASE IN 402632スニーカー
やわらかなクッションと軽さが魅力で、長時間歩いても疲れにくいモデルだ。オンオフどちらにも使いやすく、普段ばきにちょうどいい。
＜おすすめポイント＞
SOFTRIDEフォームのやわらかい履き心地
軽量で長時間歩いても負担が少ない
スポーティすぎず日常コーデに合わせやすい
●PUMA ランニング トレーニング スニーカー 運動靴 SOFTRIDE エンゾ 5/HYPE ユニセックス大人
足を包み込むようなフィット感が特徴で、ウォーキングから軽いランまで対応しやすい。独特のミッドソール形状でクッションの反発も感じやすい。
＜おすすめポイント＞
しっかりしたミッドソールで推進力を感じやすい
フィット感が強く、運動にも普段ばきにも使いやすい
個性的なデザインで足元のアクセントになる
【レディース向け】スタイルアップが叶う厚底モデル
●PUMA(プーマ) レディース キャリーナ ストリート/ミアスニーカー 厚底 プラットフォーム
ほどよい厚底ソールでスタイルアップしつつ、クッション性もあって歩きやすい。シンプルなデザインでどんな服にも合わせやすい一足だ。
＜おすすめポイント＞
トレンド感のある厚底デザイン
クッション性があり歩きやすい
きれいめにもカジュアルにも合わせやすい
【定番コート系】普段ばきしやすい万能モデル
●[プーマ] スニーカー Vコート バルク
シンプルなコート系デザインで、年齢や服装を問わず履きやすい。軽量で足運びもよく、通勤や普段の外出に向いている。
＜おすすめポイント＞
クセのないデザインで毎日のコーデに合う
軽量で歩きやすく疲れにくい
価格と品質のバランスが良い
【軽ラン対応】普段使いもしやすいランニング系モデル
●[プーマ] ランニングシューズ スペースランナー/ALT 【Amazon.co.jp限定】
軽さとクッション性を両立したランニング系モデルで、普段の散歩や通勤にも使いやすい。アッパーが柔らかく、足に馴染みやすい設計だ。
＜おすすめポイント＞
軽量で歩きやすく、走る場面にも対応
柔らかいアッパーで足にフィットしやすい
Amazon限定モデルでコスパが高い
●[プーマ] ランニングシューズ アンザラン ライト
ランニング系の中でも特に軽量で、長時間の歩行でも負担が少ない。スポーティすぎない見た目で普段ばきにも取り入れやすい。
＜おすすめポイント＞
とても軽く、歩きやすさを実感しやすい
通気性が良くムレにくい
普段着にも合わせやすい控えめなデザイン
PUMAのスニーカーは、歩きやすさとデザイン性のバランスが良く、毎日の外出を快適にしてくれる。クッション性の高いモデルや厚底タイプ、軽ラン向けまでラインナップが幅広く、自分の使い方に合った一足を選びやすい。日常を快適にしてくれる“ちょうどいいスニーカー”を探している人におすすめだ。
【画像】「履き心地の良さはやっぱり健在」定番なのに新鮮なPUMAの人気スニーカー
【
クッション性重視】やわらかく歩きやすいSOFTRIDEシリーズ
●PUMA(プーマ) ユニセックス大人 SOFTRIDE コスミック ST EASE IN 402632スニーカー
やわらかなクッションと軽さが魅力で、長時間歩いても疲れにくいモデルだ。オンオフどちらにも使いやすく、普段ばきにちょうどいい。
SOFTRIDEフォームのやわらかい履き心地
軽量で長時間歩いても負担が少ない
スポーティすぎず日常コーデに合わせやすい
●PUMA ランニング トレーニング スニーカー 運動靴 SOFTRIDE エンゾ 5/HYPE ユニセックス大人
足を包み込むようなフィット感が特徴で、ウォーキングから軽いランまで対応しやすい。独特のミッドソール形状でクッションの反発も感じやすい。
＜おすすめポイント＞
しっかりしたミッドソールで推進力を感じやすい
フィット感が強く、運動にも普段ばきにも使いやすい
個性的なデザインで足元のアクセントになる
【レディース向け】スタイルアップが叶う厚底モデル
●PUMA(プーマ) レディース キャリーナ ストリート/ミアスニーカー 厚底 プラットフォーム
ほどよい厚底ソールでスタイルアップしつつ、クッション性もあって歩きやすい。シンプルなデザインでどんな服にも合わせやすい一足だ。
＜おすすめポイント＞
トレンド感のある厚底デザイン
クッション性があり歩きやすい
きれいめにもカジュアルにも合わせやすい
【定番コート系】普段ばきしやすい万能モデル
●[プーマ] スニーカー Vコート バルク
シンプルなコート系デザインで、年齢や服装を問わず履きやすい。軽量で足運びもよく、通勤や普段の外出に向いている。
＜おすすめポイント＞
クセのないデザインで毎日のコーデに合う
軽量で歩きやすく疲れにくい
価格と品質のバランスが良い
【軽ラン対応】普段使いもしやすいランニング系モデル
●[プーマ] ランニングシューズ スペースランナー/ALT 【Amazon.co.jp限定】
軽さとクッション性を両立したランニング系モデルで、普段の散歩や通勤にも使いやすい。アッパーが柔らかく、足に馴染みやすい設計だ。
＜おすすめポイント＞
軽量で歩きやすく、走る場面にも対応
柔らかいアッパーで足にフィットしやすい
Amazon限定モデルでコスパが高い
●[プーマ] ランニングシューズ アンザラン ライト
ランニング系の中でも特に軽量で、長時間の歩行でも負担が少ない。スポーティすぎない見た目で普段ばきにも取り入れやすい。
＜おすすめポイント＞
とても軽く、歩きやすさを実感しやすい
通気性が良くムレにくい
普段着にも合わせやすい控えめなデザイン
PUMAのスニーカーは、歩きやすさとデザイン性のバランスが良く、毎日の外出を快適にしてくれる。クッション性の高いモデルや厚底タイプ、軽ラン向けまでラインナップが幅広く、自分の使い方に合った一足を選びやすい。日常を快適にしてくれる“ちょうどいいスニーカー”を探している人におすすめだ。