¡¡Ä¶ÆÃµÞ¤ÎÁðÀîÂóÌï¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡ßFOD¥É¥é¥Þ¡ØÃÏ¹ö¤ÏÁ±°Õ¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤¬¡¢¤¤ç¤¦18Æü¿¼Ìë¤ËºÇ½ª²ó¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¿´ØÀ¾¡¡¿¼0¡§15¡Á¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¿´ØÅì¡¡¿¼0¡§55¡Á¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢²áµî¤Î²á¤Á¤Ë¤è¤êÀ¤´Ö¤«¤é¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¡¢ÉÔ¶ø¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÁ°²Ê¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤ò¤«¤±¤¿¡È¹¹À¸¥×¥í¥°¥é¥à¡É¤ÎÃæ¤Ç¡¢»Ä¹ó¤Êæ«¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¾×·â¤Î·ëËö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¡Ö¸µ¼õ·º¼ÔÆÃÊÌ»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¹âÂ¼¼ù¡ÊÁðÀî¡Ë¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¤ÎÌÌ¡¹¤È¤È¤â¤ËÆ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡ºÂÄ¹¤È¤·¤ÆËÜºî¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿ÁðÀî¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¹¹À¸»ÜÀß¡É¤Ç¡¢¹âÌîÞ«¡¢ÅÏîµÈþÊæ¤È¤È¤â¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤Þ¤µ¤ËÊª¸ì¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤â¤¤¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿ÁðÀî¤Ï¡ÖÁ±°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë2¥ö·î´Ö¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤¬¹âÂ¼¼ù¤È¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢²èÌÌ¤òÄÌ¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²¿¤«ÆÏ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤È¤¤¤¦°ì¿´¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤´Ä¶¤Ç¡¢ËèÆü³Ú¤·¤¯»£±Æ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¾¯¤·¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿¾Ð´é¤Ç¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¥¥ã¥¹¥È¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤Ò¤ÈÂÀè¤Ë»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿3¿Í¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ºÙÅÄÁ±É§¤¬ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤ò»£¤êÀÚ¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¤â¤Ã¤ÆÁ´¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡¢Éü¤·¤å¤¦·à¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤Æ¥«¥È¥¦¡ÊºÙÅÄ¡Ë¤¬¼ù¤ÈàèÂÀÏº¡Ê¹âÌî¡Ë¤Ë»¦¤·¹ç¤¤¤ÎÉñÂæ¤òÍÑ°Õ¡£»Ä¹ó¤Êæ«¤Ë¼¡¡¹¤È¤Ï¤Þ¤ê¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿Èà¤é¤¬ºÇ¸å¤ËÁª¤ó¤ÀÆ»¤Ï¡Ä¡£¤µ¤é¤ËÊüÁ÷¸å¡¢FOD¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
