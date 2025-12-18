女優の北川景子（39）が18日に都内で行われた、森トラスト初CM「トラと森トラ」発表会に出席。2025年を振り返り、来年の抱負を語った。

新CMの“貴婦人姿”で登場。ドラマに映画、初のNHK朝ドラ出演など大活躍だった1年で、達成できた目標を聞かれ「いつか主演で映画賞をいただきたいなと思っていたんですけど、今年は2つも賞をいただくことができて念願がかなって、凄くうれしい瞬間だった」と満面の笑みを浮かべた。トロフィーを持ち帰り、自宅や事務所で報告できたことは最大の喜び。「一人ではできない仕事。皆さまに感謝。子供の成長を感じたことにも感謝。感謝に溢れた1年だった」と振り返った。

仕事をこなしながら、自宅では2人の子供の母として子育てにも奮闘。「悔いのない1日にしたい。明日が普通にくるかとは思わない。ちゃんとその日に思いついたことはその日に悔いが残らないようにやろう。今日という日を全力で生きよう」と奮起してきた。

日々、感じていた充実感。「学校の行事とか、子育てをやりながら両輪で、終える事ができたのは本当によかった」とほほえみ、来年伸ばしていきたいことは「体温」。「子供が風邪を引くと百発百中でうつっていて、今年一カ月に一度は風邪を引いていたので、免疫を上げる、体温を上げて体力をつけていきたい。産後嫌になっちゃってやってなかったんですけど、トレーニング再開しようかな」と意気込んだ。