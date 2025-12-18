今月10日、首都カラカスでの集会で群衆に応えるベネズエラのマドゥロ大統領/Federico Parra/AFP/Getty Images

（CNN）ベネズエラのマドゥロ大統領は17日、トランプ米大統領がベネズエラに対する真意を明らかにしたとの認識を示した。ベネズエラが米国の「石油、土地、その他の資産」を盗んだとトランプ氏が主張したことにそれが表れているとした。

マドゥロ氏はトランプ氏の主張について、米国がベネズエラの領土と資源の所有権に加え、政権交代を真に求めていることを示すものだと指摘した。これまで米国は、ベネズエラ近海への海軍力増強を麻薬密売対策と位置付けてきた。

「そんなものは好戦的かつ植民地主義的な口実に過ぎない。我々は何度もそう主張してきた。今や誰もが真実を知っている。真実が明らかにされた」と、マドゥロ氏は17日の首都カラカスでの演説で述べた。

「ベネズエラでの目的は体制の転換であり、傀儡（かいらい）政権を樹立することだ。その政権は47時間足らずで憲法や主権、そして全ての富を手放してしまうだろう。そうなればベネズエラは植民地だ。そんなことは絶対にさせない」（マドゥロ氏）

16日、トランプ氏は自身のSNSトゥルース・ソーシャルへの投稿で、ベネズエラが「以前我々から奪った石油、土地、その他の資産」を米国に返還するまで、同国周辺の軍備増強は拡大するだろうと述べていた。

トランプ氏は17日、記者団に対し、ベネズエラは「エネルギー権」を不法に奪い、米国はそれを取り戻したいと考えていると説明。「彼らは我々の石油の権利を奪った。我々はベネズエラに多くの石油を持っていたが、知っての通り彼らは我々の企業を追い出してしまった。我々はそれを取り戻したいのだ」と強調した。

ベネズエラは1970年代に石油部門を国営化した。それ以前は、米国企業が同国の油田ではるかに大きな存在感を示していた。

マドゥロ氏は17日、国連のグテーレス事務総長との電話会談でもトランプ氏の発言を非難した。ベネズエラ政府が明らかにした。

マドゥロ氏は、ベネズエラに対する最近の米国の行動は「野蛮な外交」の一環であり、国際共存の原則に反するものだと主張した。

グテーレス氏の事務所はその後、電話会談があったことを確認。同氏が「国連の立場を再確認し、加盟国が国際法、特に国連憲章を尊重することの必要性に言及した」と述べた。その上で「各国に自制を求め、地域の安定を維持するために緊張を緩和する必要があるとの見解も示した」とした。