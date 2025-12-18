¡ÖLet¡ìs go Marines!¡×¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬¥í¥Ã¥ÆÆþÃÄ¡¡24Ç¯¤«¤éDeNA¤Ç³èÌö¤Î29ºÐ±¦ÏÓ¡¡¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤â¡Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼´¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÀèÈ¯Åê¼ê¡×¤È´üÂÔ
¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤Ï18Æü¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¤ÎÆþÃÄ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤Î29ºÐ¡£2024Ç¯¤«¤éDeNA¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢NPB2Ç¯ÌÜ¤Î±¦ÏÓ¤Ç¤¹¡£
º£µ¨¤âDeNA¤Ç¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨Â³¤±¡¢25»î¹ç¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£10¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.33¤È°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥Ã¥ÆÆþÃÄ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¤Ï¡Ö»ä¤È²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ç²á¤´¤»¤ëÆü¡¹¤Ï¡¢Âç¤¤Ê·Ã¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÀéÍÕ¤Ç»Ï¤Þ¤ë¿·¤¿¤Ê°ì¾Ï¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Îå«¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Let's go Marines!¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥Ã¥Æ¤Î¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤â¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ïº£Ç¯¤Þ¤Ç¤Î2Ç¯´Ö¤Ç293¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾åÅê¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÀÓ½½Ê¬¤ÇÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶õ¿¶¤ê¤¬¤È¤ì¤ë°ÒÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÈÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤¬Éð´ï¤Ç¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ÏÊÑ²½¤âÈó¾ï¤ËÂç¤¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¥Þ¥ê¥ó¤ÎÉ÷¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼´¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÀèÈ¯Åê¼ê¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÍê¤â¤·¤¤Áª¼ê¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£