自転車の急な道路横断による衝突事故を再現した交通安全教室＝１７日、県立麻溝台高校

「年末の交通事故防止運動」（２０日まで）の一環として、神奈川県警相模原南署などは１７日、県立麻溝台高校（相模原市南区）でスタントマンが事故を再現する「スケアード・ストレート」による自転車の交通安全教室を行った。

同教室は２０１８年から不定期で区内の中学・高校を対象に実施しており、この日は全校生徒約千人が校庭に集まった。急な道路横断、信号機のない交差点での飛び出しなどで生じる事故例を次々と再現。生徒らは真剣なまなざしで見入り、自転車が車にはねられる場面では悲鳴も上がった。

また、来年公開予定の県警察学校を舞台とした映画「教場 Ｒｅｕｎｉｏｎ」「教場 Ｒｅｑｕｉｅｍ」に出演する俳優、松永有紗さん（２７）も一日署長として出席。「神奈川県は交通事故が多く、特に皆さんも乗る自転車事故が多い」と注意を呼びかけた。

自転車で通学しているという３年の男子生徒（１８）は「並列運転の自転車事故を間近に見て、友達と下校する時も一列で運転しようと思った」と話した。

署によると、管内では今年１月から１２月１６日までで５５４件（前年同期比３６件減）の交通事故が発生。うち自転車絡みの事故は２１０件（同１０件増）に上っている。