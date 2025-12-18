プロボクシングＷＢＡスーパーフェザー級３位の堤駿斗（２６）＝志成＝が、２７日にサウジアラビア・リヤドで予定されていた同級王者ジェームス・ディケンズ（３４）＝英国＝との世界戦を欠場すると１７日（日本時間１８日）、ボクシングの米専門誌「ザ・リング」（電子版）が報じた。同誌によると、練習中に負傷し、眼窩底骨折が判明したという。

堤は世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝、世界３階級制覇王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝らが参戦する「ＴＨＥ ＲＩＮＧ Ｖ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」で世界初挑戦する予定だった。同興行に出場する弟の堤麗斗（２３）＝志成＝とともに、米ラスベガスで最終調整を行っていた。

ＷＢＡ世界スーパーフェザー級正規王者だったラモント・ローチ（３０）＝米国＝が６日、ＷＢＣ世界スーパーライト級暫定王者イサック・クルス（２８）＝メキシコ＝に挑戦して王座を剥奪されたため、暫定王者だったディケンズが正規王者に昇格。堤の試合は、正規王座戦となることが決まっていた。堤は１１月の試合発表会見では「胸を張って一発で（世界タイトルを）取れる自信がある」と話していた。