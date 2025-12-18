エネルギーの30%を消費する！ 代謝を上げる「食事誘発性熱産生」の最強ブースターとは【新脂肪肝 代謝復活ダイエット】

たんぱく質を食べるとエネルギーをぐんぐん消費する

食事誘発性熱産生の量は栄養素によって異なる

たんぱく質は筋肉の材料となりますが、その他にも優れているところがあります。それが、たんぱく質を摂取したときのエネルギー消費量です。

エネルギーを消費する「代謝」については前頁で説明しましたが、そのエネルギー代謝の一つに「食事誘発性熱産生」があります。食事誘発性熱産生とは、食べたものを消化・吸収するために内臓が働き、それによって熱が生み出され、エネルギーが消費されること。食後に体が温かくなるのは、この現象によるものです。

食事誘発性熱産生で消費されるエネルギーは栄養素によって異なりますが、たんぱく質が最も多いとされています。たんぱく質は摂取したエネルギーの約30%がこの代謝に使われますが、糖質は約6%、脂質は約4%。たんぱく質は格段にエネルギー消費が多く、脂肪が燃焼しやすいことがわかります。

また、筋肉量が多いと基礎代謝が上がりますが、実は食事誘発性熱産生によるエネルギー消費量も増加します。つまり、たんぱく質を多くとることは、筋肉を増やすためにも、代謝を上げるためにもとても有効なことなのです。

食事をしたあとに体が温かくなって汗をかく

食べるだけでエネルギーを消費して代謝アップ

食事誘発性熱産生とは 食べたものを消化・吸収するために体内で消費されるエネルギー。1日に消費されるエネルギーの約10％を占めます。食事をしたあとは安静にしていても代謝が上がるということです。

栄養素によってエネルギー消費量が違う

