ポスティングによるメジャー移籍を目指す村上宗隆（25=ヤクルト）。

MLB公式ホームページのFAランキングでは当初、8位と高評価だったものの、交渉期限の日本時間23日午前7時が迫っても目立った動きは表面化していない。

複数のメディアは拙守に加えて三振の多さを理由に挙げている。ヤクルト時代の計8年間で4度も、セ・リーグの最多三振を記録しているからだ。

とはいえ、三振の割合でいえば、NPB時代の大谷翔平（31=ドジャース）の方が多い。

村上が25.8％なのに対し、大谷は27％。わずかながら大谷が上回っている。

それでも大谷が2017年オフ、ポスティングでメジャー挑戦したときは20球団以上が獲得に名乗りを上げた。2次選考の面談に臨んだのは7球団。ヤンキースやレッドソックスなどの名門チームもふるいにかけられたことは大きな話題を呼んだ。投打の二刀流という武器があるにはあったが、三振の多さがネックになるようなことはなかった。

にもかかわらず、村上が三振の多さをこれでもかと、米メディアやメジャー関係者に指摘されているのはなぜか。

村上が克服できていない「高め速球」

「村上が三冠王になった22年以降、他球団はベルトより高めを150キロ超の速球で徹底して攻めるようになった。村上の泣きどころだからです。それから3年が経つのに、村上は高め速球を克服できていない。要するに適応力が疑問視されているのですよ」（ア・リーグのスカウト）

実際、三冠王になった22年の三振率は21％だが23年は28％、24年は29.5％、25年は28.6％と三振の多さは改善されていない。

「いまのメジャーの投手は基本的に高めの速球と低めの変化球で勝負している。それだけに村上を疑問視する声が上がっているのでしょう」（同）

大谷はしかし、適応力がある。渡米する直前の2年間の打率は16年.322、17年.332。村上は23年.256、24年.244、25年.273だから、大谷の方がコンスタントに安打を放っていた。三振を重ねても、安打は量産していた。

「日本のプロ野球と比べたら飛ばないメジャー球を、遠くに飛ばせるパワーは日米野球などで証明済み。そもそも速球を苦にしなかったし、年々、確実性が増したように大谷には適応力があった。投手としてはともかく、メジャーの環境に慣れれば、打者としてかなりの確率で成功すると大半のメジャー球団が評価していました」（同）

大谷はメジャー1年目のオープン戦で32打数4安打（打率.125）、0本塁打、1打点と散々だったが、シーズンに入って打率.285、22本塁打、61打点と巻き返している。メジャーでも適応力の高さを証明したし、そこが村上と異なる部分なのだ。

