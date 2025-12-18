巨人が16日に契約合意を発表した前レイズのフォレスト・ウィットリー（28）。今オフの外国人補強第1弾となった201センチ、94キロの長身右腕は、「歴史ある球団の一員として、優勝を目指して戦えることをとても楽しみにしています」とコメントしたが、救世主になれるのか--。

2016年ドラフト1巡目（全体17位）でアストロズに入団。今季は2球団で10試合にリリーフ登板し、0勝0敗、防御率13.50ながら、3Aでは19試合（先発12試合）で8勝4敗、防御率2.80。最速は161キロをマークした。

大リーグに詳しいスポーツライターの友成那智氏がこう言った。

「巨人のスカウトは、今年の3Aでの好成績を見て獲得したんでしょうけど、『ケガのデパート』といえるくらい故障が多く、この補強はギャンブルといえそうです」とこう続ける。

「2018年に薬物規約に違反したとして50試合の出場停止処分を受けてミソをつけました。22年には右肘のトミー・ジョン手術。さらに広背筋を繰り返し故障し、今年は左膝を痛めて離脱しています。投球は155キロ前後の直球とパワーカーブが武器。コントロールはまずまずで、走者を出しても制球が乱れない。まとまっているタイプです。ただ、下半身への負担の大きい人工芝の球場が多い日本の環境では、7割稼働してくれれば御の字。一軍に5割でもいてくれればよしとしないといけないタイプです。仮に一軍での稼働率が5割なら、頑張っても5、6勝ということになりますが……」

巨人は今季、シーズンを通して先発ローテを守ったのは11勝（4敗）の山崎のみ。開幕投手の戸郷は不振で二軍落ちを繰り返し、最終的に8勝（9敗）。グリフィン（1敗）と赤星（9敗）は6勝にとどまった。昨季8勝をマークした井上は4勝（8敗）、日米通算200勝を達成した田中将も3勝（4敗）に終わるなど、先発不足に苦しんだだけに、ウィットリーには来日1年目から柱の一人としての期待がかかる。

球速を含めて大化けする可能性もありそうだが、友成氏が指摘する「ガラスのカラダ」は不安材料。「2ケタ勝利」などの過度な期待は禁物か。

今オフも補強に邁進する巨人だが、先日はついに阿部監督が「育成放棄宣言」。ネット上では批判が吹き荒れ、選手のモチベーション維持を危惧する声まで噴出している。いったいいま、何が起きているのか。

