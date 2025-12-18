山本耕史（49）が、12月5日、ゲストとして登場したイベントで、自身のスタイリストから「バルクアップ禁止令」が出たことを明かした。

《それ以上大きくしてくれるな、と言われている。なるべく大きくするトレーニングはしないようにしているが、どんどん重たいものが上がると楽しくなってしまい、やってしまう》

と語った山本。筋トレによって脳内からエンドルフィンやセロトニンといった幸せホルモンが分泌され、ストレスが軽減し、気分を高揚させることは知られた話で、また山本が語るように、「どんどん重たいものが上がるように」なる達成感も分からなくはない。

ナイスバルク！はちきれんばかりのジャケットの袖…上腕二頭筋が仕上がっている山本、岡田、大沢

だが、身体をあまり大きくしてしまうと、洋服がフィットしづらくなる。肩幅が広く、胸板が厚く、首や腕が太い「ゴリマッチョ体型」は、スタイリストたちを悩ませるのだろう。

もうひとり、いま“筋肉”で注目されている俳優にNetflix「イクサガミ」に主演し、プロデューサー、アクションプランナーも兼任している岡田准一（45）がいる。

「山本耕史も岡田准一も、どちらもやさしい顔立ちで、若い時にはどちらかといえば“やさ男系”だった。若さで勝負できた時代が終わったあたりで“プラスαで自分を強くしなければ”という変化したい気持ちがあったのでは」

こう分析するのは、芸能ジャーナリストの宝泉薫氏だ。

“脱皮”願望

“変わらなくては”という思いが身体を鍛えさせた例として、こんな子役出身者の名も挙がった。

「鍛えることはそもそもプラスの評価を得やすい。山本がマッチョ化したのは、子役にありがちな、可愛らしい、またはか弱いイメージから脱皮する意味もあるのかもしれません。子役でいえば、鈴木福（21）なども筋トレアピールが近年目立ち、マッチョ化する可能性はありますね。余談ですが、子役出身の女優が多く脱ぎがちなのも、そんな変身願望なのかなと思います。三原じゅん子（61）、川上麻衣子（59）、安達祐実（44）……」

肉体改造でどんどんイメージを改めていったパターンとしては、歌手だが長渕剛（69）が思い浮かぶ。

「長渕さんは子どもの頃にガリガリで、プールで女子に笑われたというエピソードを語っています。若い男子はなかなか太れないので、まずは吉田拓郎（79）を目指して長髪のフォーク青年になり、その後は格闘技にもハマって身体を鍛え始めた。初婚ではアイドルの石野真子（64）、再婚ではアクション俳優の志穂美悦子（70）を選んだこともそのような流れなのではないでしょうか」

長渕は現在もインスタでストイックな筋トレ風景をアップ。アラ古希とは思えないナイスバルクを披露して称賛を受けている。

大きく育つ“末っ子ポジ”

もうひとつ、グループアイドル出身者ならではの共通点もありそうだ。

「元ジャニーズなどの“末っ子ポジ”も不思議と大きくなりがち。例えば岡田准一もV6の中ではメンバー最年少の末っ子ポジションでした」

またSixTONES最年少の森本慎太郎（28）も、ボーイソプラノの愛らしい系からワイルド系男子へと育っている。

「懐かしいところでは元SMAPの末っ子ポジ、香取慎吾（48）が、マッチョなイメージはあまりないものの、大きく育ちました。一時期はRIZAPのタイアップなどでマッチョボディを見せ、話題になったことも」

現在でいえばSTARTO ENTERTAINMENT所属、timeleszの最年少メンバー・篠塚大輝（23）なども、他メンバーから「ジャイアントベイビー」というニックネームをつけられており、同じ道を歩みそう。

「マッチョになるかどうかはともかくとして、“若いやつは食え”といったグループ独特の空気感が、末っ子キャラを大きく育てるのかもしれませんね」

芸人は「笑ってもらう筋肉」

では芸人はどうか。俳優や王道アイドルならば本来「かっこいいマッチョ」をめざすものだろうが、お笑い界においては……。

「ちょっと“異形のもの”として、“笑ってもらうための筋肉”を作るのが筋肉芸人です」

筋肉芸人といえば、なかやまきんに君（47）や品川庄司の庄司智春（49）、オードリーの春日俊彰（46）が思い起こされる。

「オードリーは一時、春日に感化されて若林もマッチョ化しそうになっていましたが、さすがにWでマッチョは絵面が強すぎたのか断念し、安心しました。個人的に気になるのは、青木マッチョ（30）。最近は麒麟・川島のお気に入りなのか、『ラヴィット！』などに出演。朝のお茶の間でもだいぶ浸透してきたようにも見えますが……地味めの顔立ちと鍛えすぎた肉体のアンバランスで異形感がすごくて、つい目を背けたくなってしまいます（笑）」

マッチョ＝前時代的ヒーロー

俳優に話を戻すと、「実はマッチョ俳優は需要が少ない」と宝泉さんはいう。

「昔、城田優（39）が“ハーフは役柄がない”とこぼしていました。ハーフという存在が勝ちすぎて、モブにもなれず、せいぜい海外からの転校生役。鍛えすぎたマッチョも同じような位置づけかもしれませんね。実際、ゴリマッチョがハマりそうな役柄を考えると、なかなかない。マンガ原作の実写もの、ヒーローもの、スポーツもの……」

もうひとつが前出の山本、岡田が話題をさらった「あのジャンル」だ。

「それが“時代もの”です。山本は大河ドラマ『鎌倉殿の13人』でもネタのように身体を見せていた。岡田は『イクサガミ』がヒット中。衣装サイズに融通が利く和服とマッチョは好相性なんです。映画『キングダム』で王騎将軍を演じたときの大沢たかお（57）も超マッチョだったし、世界観問わず、時代ものはマッチョにフィットしますね」

まるで武士の鎧のように筋肉をつけ、芸能戦国時代を戦っているのだろう。そもそもマッチョは「前時代的なヒーロー像」だ。

「ずいぶん昔の少年漫画誌の広告にあった筋トレ器具『ブルワーカー』しかり、男子には“筋肉ボディがモテに直結する”という子どもの頃からの刷り込みがあります。アメコミのヒーローだってムキムキしかいなかった。マッチョボディはモテるための特殊免許といったものなのでしょう」

「痩せた女優」と「ほどほどにマッチョな俳優」は、「長く“二の線”でいられる資格」のようなものと宝泉さんは続ける。

「とはいえ、そんな資格保持者ばかりでもよくない。中年太りの女優やヒョロヒョロ、もしくはぽっちゃり俳優など、みんなが行かない方向に行くと椅子が空いていることもある。可愛い路線から鍛えずに、あえて（？）ぽっちゃり化した千葉雄大（36）などもいい味ですよ」

筋肉は裏切らない。だが、過ぎたるは及ばざるがごとし……ゴリマッチョ俳優たちの今後を見守りたい。

デイリー新潮編集部