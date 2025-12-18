芸能界屈指のキレ芸人カンニング竹山が、NHKの番組のロケでディレクターにブチ切れたエピソードを明かした。キレてる人の気持ちがスーッと収まる設備を開発した会社を取材することになった竹山。ディレクターの指示に従い、ブチギレながら会議室に乱入したが…！？

【TVer】「俺はどうせ嫌われてるから本当のこと言いますよ」炎上覚悟！無敵の竹山が夫婦問題にキレる！！

ある日、NHKの仕事で渋谷の会社をロケすることになった竹山。初めて一緒に仕事するディレクターは会うなり、「今日はキレてないですね」「いつも普段からキレるんでしょ？」と言ってきて、竹山はムスッとして、何のロケなのかを聞いたという。

するとディレクターは、「この会社はキレてる人の気持ちがスーッと収まる設備を開発している」と話し、「あそこのドアの向こうで10人ぐらいが会議してますから、まずそこにブチ切れて入ってください」と指示したのだとか。

竹山が「入ってどうすんの？誰にキレんの？」と尋ねると、ディレクターは「一番奥に社長がいますから、そいつにめちゃくちゃキレてください」。さらに竹山が「キレると何が起こるの？」と聞くと、ディレクターは照明の色がふわっと変わって気持ちが落ち着くので、「そこはお芝居とかいらないです」。さらにキレる感情を抑えるアロマが出て、「最後はすごいいい香りがしてきて、気持ちが穏やかになります。だから本気で行ってください。本気でブチ切れていいです」と言ったという。

そこでいきなり会議室に乱入し、「何集まってんだよ！」とキレたという竹山。「こっちは社長探さなきゃいけないから、『おめえが社長かこの野郎！』って言ったら、この10人の社員がみんなビックリしちゃって、社長も『違います違います』って。でも社長なのよそいつ」と回想。その時、照明が「淡～く薄～く赤く光り」、「あれか？」と思った竹山は、「何か社長悪かったねって」と謝罪したそう。

次にアロマを探した竹山は、10メートルぐらい先の棚に家庭用のアロマみたい器具があるのを見つけ近づいたが、「アロマはプシュープシューって出てるだけ」。そこで「全然匂いなんかしないんだけど、『すごくいい香りしてきたな』」と芝居し、「興奮してこの部屋に入ってきたんですけど、皆さんが開発した設備のお陰で、気持ちが落ち着きました。お仕事中にお邪魔してすみませんでした」と謝り、部屋を後にしたという。

「でもホントは俺イライラしてるじゃん。俺この芸能界にもう何十年もいるけど、その現場だけ、ロケが終わってからそのディレクターに、お前ちょっとこっち来いこらぁ。お前入ってこい今。あの明かり見てこい」とブチ切れ、ディレクターを会議室に連れていき、「見ろこの明かり。あのアロマも見ろ」と命令したと回顧。「そしたらほんとにキレてるから、その会社でただただ竹山が怖い奴って思われた」と話すと、濱家は「なかなか体験しないっすね、さすがにそれは」と驚いていた。

【TVer】「もっとくりぃむしちゅーの上田さんみたいに…」ぼる塾・あんりが、相方きりやはるかのひと言にブチギレ！

なお、このカンニング竹山が語ったエピソードは、12月17日に放送されたバラエティ番組「これ余談なんですけど・・・」で明かされた。