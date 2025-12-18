◇カーリング ミラノ・コルティナ五輪最終予選 ミックスダブルス(日本時間18日、カナダ)

カーリング・日本代表の小穴桃里選手、青木豪選手ペアがオリンピック出場を逃しました。

最終予選は全16チームが2グループに分かれて総当たり戦を行い、それぞれ上位2チームがプレーオフに進出。このプレーオフの結果で、残り2枠となっている五輪出場チームが決定します。

日本は最終戦、オーストリアが棄権したため不戦勝で5勝2敗となっていました。前日の段階で1位韓国が6勝0敗、チェコが5勝1敗、さらに日本は直接対決でチェコに勝利していたためチェコがやぶれ5勝2敗で並んだ場合、日本が2位に着きプレーオフ進出が決まる状態でした。

韓国が勝てば、日本はプレーオフ進出、チェコが勝てば、予選敗退が決まります。

迎えた日本時間18日の韓国対チェコ戦はチェコが2度のビッグエンドを奪うなど終始リードを保ち9-3で勝利。この時点で日本の予選敗退が決まりました。

▽日本対戦成績第1戦 ●日本4-7韓国第2戦 ○日本8-3チェコ第3戦 ●日本6-7ラトビア第4戦 ○日本7-3ドイツ第5戦 ○日本7-3フィンランド第6戦 ○日本11-2トルコ第7戦 ○日本-オーストリア(不戦勝)